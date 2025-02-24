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Годовщина вторжения: в метро Харькова – концерт-реквием, воспоминания Терехова

Общество 12:40   24.02.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Годовщина вторжения: в метро Харькова – концерт-реквием, воспоминания Терехова

24 февраля, в третью годовщину вторжения РФ в Украину, на станции метро «Исторический музей» в Харькове состоялся концерт-реквием.

На мероприятии прозвучал гимн Украины в исполнении оркестра ХНАТОБ.

Своими воспоминаниями о начале полномасштабной войны поделился мэр города Игорь Терехов.

«Я помню этот метрополитен, в котором мы с вами собрались, когда здесь находились 160 тысяч жителей каждый день. Я помню детей, рисовавших эти рисунки. Я тогда сказал, что эти картинки будут здесь. И у каждого из этих рисунков – жизнь, и это вера. Вера и надежда в нашу победу. Я уверен, что Украина выборет справедливый мир. Я уверен, что ради памяти погибших мы будем жить в прекрасной Украине. Мы отстроим наш город и будем всегда помнить и уважать погибших, кто дал нам возможность жить», — сказал городской голова.

Он также отметил, что Россия хотела быстро захватить Харьков, однако это не удалось.

«Все встали на защиту своей родины. И нам удалось, несмотря на все трудности, несмотря на постоянные обстрелы, несмотря на нашествие, которое было, отстоять Харькову. Отстоять благодаря силе харьковчан, благодаря мужеству военных, благодаря мужеству бойцов территориальной обороны, всех нас», — подчеркнул Терехов.

годовщина вторжения в Харькове

годовщина вторжения в Харькове

Участники мероприятия почтили память погибших защитников минутой молчания. Также возложили цветы.

годовщина вторжения в Харькове

годовщина вторжения в Харькове

годовщина вторжения в Харькове

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 февраля, в третью годовщину вторжения РФ в Украину, на станции метро «Исторический музей» в Харькове состоялся концерт-реквием.".