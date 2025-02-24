Річниця вторгнення РФ: у метро Харкова – концерт-реквієм, спогади Терехова 📹

24 лютого, у треті роковини вторгнення РФ в Україну, на станції метро «Історичний музей» у Харкові відбувся концерт-реквієм.

На заході прозвучав гімн України у виконанні оркестру ХНАТОБ.

Своїми спогадами про початок повномасштабної війни поділився мер міста Ігор Терехов.

«Я пам’ятаю цей метрополітен, в якому ми з вами зібралися, коли тут перебувало 160 тисяч мешканців кожного дня. Я пам’ятаю дітей, які малювали ці малюнки. Я тоді сказав, що ці малюнки будуть тут. І в кожного з цих малюнків – це життя. І це віра. Віра і надія в нашу перемогу. Я впевнений, що Україна виборе справедливий мир. Я впевнений, що заради пам’яті про загиблих ми будемо жити в чудовій Україні. Ми відбудуємо наше місто і будемо завжди пам’ятати і шанувати тих, хто загинув, даючи нам можливість жити», – сказав міський голова.

Він також зазначив, що Росія хотіла швидко захопити Харків, однак їй це вдалося.

«Всі встали на захист своєї рідної батьківщини. І нам вдалося, попри всі труднощі, попри постійні обстріли, попри ту навалу, яка була, відстояти Харків. Відстояти завдяки мужності харків’ян, завдяки мужності військових, завдяки мужності бійців територіальної оборони, всіх нас», – підкреслив Терехов.

Учасники заходи вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Також поклали квіти.