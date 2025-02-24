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Пам’ятник у Харкові назвали на честь загиблих в Афганістані й від агресії РФ

Суспільство 12:10   24.02.2025
Вікторія Яковенко
Пам’ятник у Харкові назвали на честь загиблих в Афганістані й від агресії РФ Фото: Харківська міськрада

Виконавчий комітет Харківської міськради 24 лютого підтримав встановлення низки меморіальних дошок у місті.

Зокрема, будуть встановлені пам’ятні знаки загиблим випускникам закладів освіти, які захищали Україну від збройної агресії РФ, розповіли у мерії.

«Для увічнення їхнього подвигу на фасадах шкіл будуть встановлені меморіальні дошки Антону Пономарьову (Харківська гімназія №76), Дмитру Бондаренку (Харківський ліцей №118), Леоніду Тимошенку (ХЛ №118), Вячеславу Божедаю (ХЛ №162), Максиму Нікуліну (ХЛ №68) та Євгену Білашу (ХЛ №85)», – повідомили у міськраді.

Крім цього, виконком офіційно назвав меморіал на вулиці Культури, присвяченого воїнам, які загинули в Афганістані. Відтепер він вважається пам’ятним знаком і має назву «Харків’янам, загиблим в Афганістані та від російської агресії».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради 24 лютого підтримав встановлення низки меморіальних дошок у місті.".