Пам’ятник у Харкові назвали на честь загиблих в Афганістані й від агресії РФ
Виконавчий комітет Харківської міськради 24 лютого підтримав встановлення низки меморіальних дошок у місті.
Зокрема, будуть встановлені пам’ятні знаки загиблим випускникам закладів освіти, які захищали Україну від збройної агресії РФ, розповіли у мерії.
«Для увічнення їхнього подвигу на фасадах шкіл будуть встановлені меморіальні дошки Антону Пономарьову (Харківська гімназія №76), Дмитру Бондаренку (Харківський ліцей №118), Леоніду Тимошенку (ХЛ №118), Вячеславу Божедаю (ХЛ №162), Максиму Нікуліну (ХЛ №68) та Євгену Білашу (ХЛ №85)», – повідомили у міськраді.
Крім цього, виконком офіційно назвав меморіал на вулиці Культури, присвяченого воїнам, які загинули в Афганістані. Відтепер він вважається пам’ятним знаком і має назву «Харків’янам, загиблим в Афганістані та від російської агресії».
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради 24 лютого підтримав встановлення низки меморіальних дошок у місті.".