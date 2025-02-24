Памятник в Харькове назвали в честь погибших в Афганистане и от агрессии РФ

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 февраля поддержал установку ряда мемориальных досок в городе.

В частности, будут установлены памятные знаки погибшим выпускникам учебных заведений, которые защищали Украину от вооруженной агрессии РФ, рассказали в мэрии.

«Для увековечения их подвига на фасадах школ будут установлены мемориальные доски Антону Пономареву (Харьковская гимназия №76), Дмитрию Бондаренко (Харьковский лицей №118), Леониду Тимошенко (ХЛ №118), Вячеславу Божедаю (ХЛ №162), Максиму Никулину (ХЛ №68) и Евгению Билашу (ХЛ №85)», — сообщили в горсовете.

Кроме того, исполком официально назвал мемориал на улице Культуры, посвященного воинам, погибшим в Афганистане. Отныне он считается памятным знаком и называется «Харьковчанам, погибшим в Афганистане и от российской агрессии».