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Памятник в Харькове назвали в честь погибших в Афганистане и от агрессии РФ

Общество 12:10   24.02.2025
Виктория Яковенко
Памятник в Харькове назвали в честь погибших в Афганистане и от агрессии РФ Фото: Харьковский горсовет

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 февраля поддержал установку ряда мемориальных досок в городе.

В частности, будут установлены памятные знаки погибшим выпускникам учебных заведений, которые защищали Украину от вооруженной агрессии РФ, рассказали в мэрии.

«Для увековечения их подвига на фасадах школ будут установлены мемориальные доски Антону Пономареву (Харьковская гимназия №76), Дмитрию Бондаренко (Харьковский лицей №118), Леониду Тимошенко (ХЛ №118), Вячеславу Божедаю (ХЛ №162), Максиму Никулину (ХЛ №68) и Евгению Билашу (ХЛ №85)», — сообщили в горсовете.

Кроме того, исполком официально назвал мемориал на улице Культуры, посвященного воинам, погибшим в Афганистане. Отныне он считается памятным знаком и называется «Харьковчанам, погибшим в Афганистане и от российской агрессии».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполнительный комитет Харьковского горсовета 24 февраля поддержал установку ряда мемориальных досок в городе.".