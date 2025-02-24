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Терехов рассказал, что изменилось в Харькове после запуска новой тревоги

Общество 09:40   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов рассказал, что изменилось в Харькове после запуска новой тревоги Фото: Харьковский горсовет

Мэр Игорь Терехов рассказал о главных изменениях в городе после того, как удалось запустить дифференцированную тревогу, передает пресс-служба горсовета.

«Реализация этого проекта стала настоящим прорывом для функционирования Харькова. Теперь благодаря дифференцированной системе оповещений сирена раздается только при реальных угрозах, и горожане понимают, что в это время нужно быть осторожными. Кроме того, в противном случае заработали банки и государственные учреждения. Теперь они закрываются реже, и это гораздо удобнее для горожан», – отметил городской голова.

Он также уточнил, что в прошлом году воздушные тревоги длились 157 дней. При этом, только 20% из них предупреждали о реальной угрозе для Харькова.

Напомним, дифференцированная тревога заработала в Харькове 22 февраля. Тогда Терехов отметил, что для внедрения в жизнь новой системы тревог много месяцев трудились десятки специалистов: инженеры, военные, ПВО и РТВ, ГСЧС, IТ компания Stfalcon и компания Ajax Systems и представители других служб.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал о главных изменениях в городе после того, как удалось запустить дифференцированную тревогу, передает пресс-служба горсовета.".