За день до войны: что рассказывал начальник УСБУ Харьковщины Дудин 23.02.2022

МГ «Объектив» публикует архивное видео, снятое 23 февраля 2022 года на совещании в Харьковской ОГА — меньше чем за сутки до начала полномасштабной войны.

Во время совещания о ситуации у границы области, а также — мерах, которые принимают в Харькове, докладывали силовики. В том числе: начальник УСБУ в Харьковской области Роман Дудин (которого сейчас судят по обвинению в госизмене), вр.и.о. начальника ГУ Нацполиции Вячеслав Давиденко и начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Валерий Вавринюк.

«Видим активное маневрирование и передвижение войск РФ вдоль наших границ. Видим, что постепенно наращивается военное присутствие. Нет никаких элементов отвода войск», — сообщал 23 февраля 2022 года Роман Дудин.

При этом, он утверждал, что лучшая российская тактическая группа насчитывает лишь 70% исправной техники.

«Видим ежедневное понижение морально-психологического показателя в российских войсках. Видим недостаток пищи, видим те скотские условия, в которых они живут. Фиксируем настроения офицеров, уже начинающих откровенно, в открытом эфире обсуждать постигшие РФ финансовые неурядицы. Они говорят о том, что происходит фактическое уменьшение их заработной платы. Нередки разговоры, где они откровенно не понимают, зачем должны идти в Украину», — рассказывал Дудин.

Также он сообщил, что РФ закупила 45 тыс. полиэтиленовых пакетов — для перевозки тел. Отметим, что через три года полномасштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ, потери ВС РФ (убитыми и ранеными) составили уже 868 230.