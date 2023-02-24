Первый день войны в Харькове: хроника 24 февраля 2022 (фото, видео)

Год назад, 24 февраля 2022 года, началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Восстанавливаем хронику событий этого дня в Харькове.

Харьковчане проснулись 24 февраля около 5 утра от звуков мощных взывов и беспрерывной отдаленной артиллерийской канонады. Тогда еще никто не умел отличать «вылеты» и «прилеты», а первые комментарии в соцсетях, в основном, были: «что происходит?» Жители отдаленных районов тем временем уже снимали на видео и фото последствия первых ракетных ударов РФ.

Параллельно с канонадой в городе слушали речь президента РФ Путина о «денацификации» и «демилитаризации», а также объявлении не войны, а некой «специальной военной операции».

Официальных заявлений от представителей власти в тот момент еще не было. Одним из первых о вторжении заявил советник главы МВД Антон Геращенко. Тогда он сообщил о нападении на пункт пропуска «Гоптовка», котрый произошел в 5:05 утра. А также — обстрелах Веселого, Волчанска и Дергачей в 5:20, села Тополи и Золочева — в 5:30. И вновь Волчанска — в 5:50.

Позже в коротком комментарии «Украинской правде» секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Президент Владимир Зеленский созывает СНБО, готовятся вводить военное положение.

Практически сразу на происходящее отреагировали в Белом доме. На сайте администрации президента США опубликовали заявление Джо Байдена. Он заявил, что США отреагируют на нападение РФ и анонсировал свою встречу с послами G7.

В 5:55 о начале полномасштабной войны заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул: «Украина будет защищаться и победит».

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Следом к народу Украины обратился Президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что РФ нанесла удары по военной инфраструктуре и пограничникам. «Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства», — сказал Зеленский. Он также отметил, что минуту назад провел разговор с Байденом.

Министр обороны Украины Алексей Резников в посте в facebook подчеркнул, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Следом к харьковчанам обратился мэр Игорь Терехов. Попросил не выходить из дома, сообщил о том, что детсады и школы не работают, а транспорт вышел на маршруты.

Тот же призыв — оставаться дома и сохранять спокойствие — в 7 утра опубликовал глава ХОГА (тогда еще ХОГА — государственной, а не военной администрации) Олег Синегубов.

В силовых ведомствах региона и ГСЧС ситуацию пока не комментировали.

Следом Терехов заявил о том, что в течение получаса в городе откроют все бомбоубежища.

А Антон Геращенко опубликовал в telegram видео пылающего после российского ракетного удара военного аэродрома в Чугуеве.

Госпогранслужба Украины выложила в сеть видео движения колонн российской бронетехники через госграницу. На тот момент в ГПСУ информировали о пересечении границы российскими войсками в Харьковской, Черниговской, Сумской и Луганской областях.

Тем временем в Харькове начали выстраиваться очереди в супермаркетах и на заправках.

Харьковчане также, ища укрытие, спускались на станции метро.

Уже около 10 утра Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение четырех российских танков на Окружной Харькова. Позже стало известно, что бой оккупантам на Окружной дали срочники Нацгвардии.

Мэр Харькова Игорь Терехов записал обращение к жителям города, стоя в 11:00 в центре, и признес фразу, которая затем станет «коронной» в его обращениях: «Мы вместе! Мы — харьковчане!»

Затем появилось и обращение УСБУ в Харьковской области. Как позже расскажут Синегубов и Терехов параллельно с этим заявлением руководитель СБУ Роман Дудин предпринимал попытку отстранить их от исполнения обязанностей.

Информацию о потерях оккупантов, понесенных, в том числе, на Харьковщине, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В 12:05 Олег Синегубов опубликовал фото из своего кабинета — с Игорем Тереховым и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко, подтверждая, что все они находятся в Харькове и работают.

«Областной штаб не покидал Харьков и работает. Не верьте фейкам», — написал Синегубов, опровергая информацию, которая неслась по соцсетям, сопровождаемая фото его пустого кресла.

Днем Владимир Зеленский на брифинге в прямом эфире заявил о том, что армия РФ понесла серьезные потери, и их будет еще больше. Также в Украине начали выдавать оружие всем гражданам, желающим защищать суверенитет государства. Тогда же Президент заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

«Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию. На востоке линию обороны мы удержали. Враг отброшен. Оккупанты уже потеряли шесть самолетов, два вертолета и пять танков», — сообщил в видеообращении министр обороны Украины Алексей Резников и призвал всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды теробороны.

На подъездах в Харькове тем временем коммунальщики начали развешивать памятки о том, как действовать при угрозе боевых действий, попадании под завал и взрывах.

Практически одновременно появилась и информация о первых жертвах и разрушениях жилых домов на Харьковщине. ГСЧС сообщила о том, что в Чугуеве под обстрел еще утром попал пятиэтажный дом. Погиб несовершеннолетний мальчик.

В метро Харькова из-за заполненности платформ остановили поезда. Люди стали занимать места в вагонах.

В 14:54 в Харькове объявили первую воздушную тревогу.

Позже в метро к людям спустился мэр Игорь Терехов. Он заявил о том, что российская бронетехника и танки стоят в районе Окружной дороги. «У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в три часа дня, поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас всех спуститься. Пока в три часа не произошло. Здесь самое безопасное место». Мэр пообещал организовать доставку на станции подземки воды и еды, а также элементарных медикаментов. На тот момент мэр информировал, что в Харькове нет жертв среди гражданского населения.

В ГСЧС сообщили о ликвидации на Харьковщине восьми пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Больше всего на тот момент досталось Чугуеву.

«Укрзалізниця» проинформировала, что временно остановила движение поездов в Харьков.

Тем временем в Волчанске местные жители со слезами уже снимали на видео колонны российской бронетехники.

Под Харьковом в это время продолжали уничтожать прибывающую технику врага. «Тигр» и два МТЛБ подбили в районе Циркунов. В кадр попали и убитые оккупанты.

Неподалеку под обстрелом впервые оказался Харьковский экопарк. На странице экопарка в facebook сообщили о разрыве пяти снарядов и погибших животных.

Глава ХОГА Олег Синегубов сообщил о введении комендантского часа на территории Харьковской области — на тот момент с 22:00 до 6:00.

Полиция Харьковской области, которая еще утром 24 февраля была без руководителя, сообщила о назначении на эту должность Владимира Тимошко. А также о том, что он уже прибыл на территорию области и провел срочное совещание.

Около 19:00 «Укрзалізниця» проинформировала о прекращении движения электричек в сторону российской границы — Казачьей Лопани на Харьковщине.

В 19:25 Синегубов еще раз обратился к жителям Харьковщины. Он сообщил, что в области будет действовать режим военно-гражданской администрации. А также — о подрыве моста к Печенежской дамбе и активном участии харьковчан в обороне. На 19:25 24 февраля, по данным Синегубова, уже 900 жителей области, еще накануне бывших гражданскими, находилась на боевых позициях.

К вечеру первого дня полномасштабного вторжения в области стали появляться подозрительные метки, нанесенные люминисцентной краской. СБУ просила сообщать о подобных знаках и засыпать или затирать их.

Тем временем харьковчане впервые собирались ночевать в метро.

Ближе к ночи министр обороны Алексей Резников заявил о том, что врага остановили под Харьковом. А советник главы ОП Алексей Арестович — что защитники Украны отбили у врага аэропорт Гостомель.

Тяжелый и трагический день завершился обращением Президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил о том, что призвал лидеров ЕС стать плечом к плечу с Украиной. Ведь в Украине решается судьба всей Европы.