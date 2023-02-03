Синегубов и Терехов рассказали, как их задерживала СБУ 24 февраля

В комментариях «ТСН» начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов поделились воспоминаниями о первых часах полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Телефонный звонок от Дудина. Говорит, можно ли его двух работников запустить в мой рабочий кабинет, чтобы они проверили спецсвязь и т.д. Когда моя помощница их непосредственно запустила через приемную в кабинет, через 5-10 минут появляется это фото (пустое кресло начальника ХОВА — Ред.) в telegram-канале», — поделился Олег Синегубов.

Фото в российских каналах снабдили подписью о том, что руководство покинуло Харьковскую область, и разлеталась эта провокация с вирусной скоростью. Сам Синегубов и Игорь Терехов в тот момент были неподалеку — записывали обращение к жителям города и области. По словам Терехова, аналогичную провокацию готовили против него, но этому помешала полиция.

«Что касается этой дичи, я по-другому сказать не могу, это была взвешенная со стороны Дудина комбинация по устранению главы военной администрации и меня как главы города. В то же время он отправил в мэрию города, потому что он не знал, где я нахожусь, а мы были все вместе, он отправил ДСР – это полиция, он отправил в мэрию со своим сотрудником», — рассказал Терехов.

Через несколько минут после публикации фото Терехов и Синегубов уже были в кабинете главы ОВА и застали там сотрудников СБУ. А после непродолжительных переговоров в помещении появились вооруженные спецназовцы. Главу ОВА и мэра попросили на выход.

«Они говорят: у нас такой приказ. Приказ от господина Дудина, чтобы нас задержать и вывести из здания администрации и вообще военной администрации», — поделился Синегубов.

Исчерпан инцидент был только к вечеру — по звонку Президента Украины Владимира Зеленского. Синегубов и Терехов вернулись в свои кабинеты, а Роман Дудин – исчез. Как ранее рассказывал Олег Синегубов, здание СБУ при этом осталось открытым настежь — с оружием в свободном доступе. Дудина не было в Харькове, а его возвращение в город совпало с ракетными ударами по центру.

Сейчас Дудин задержан, его подозревают в госизмене. Дело уже в суде. Заседания проходят в закрытом режиме, но отдельные реплики Дудина на заседаниях периодически просачиваются в сеть. Их них видно, что начальник СБУ пытается представить дело политически мотивированным и выставляет себя главным защитником Харьковской области.

Напомним, скандал, связанный с действиями уже бывшего начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, разгорелся в мае. Тогда после решения президента о его увольнении Дудин сделал громкое заявление, в котором намекал на бездействие в первые дни войны фактически всего руководства Харькова и области. Однако позже оказалось, что в бездействии подозревают его самого. Так, в ГБР объявили о том, что бывшего главного СБУшника региона подозревают в госизмене и самовольном оставлении места военнослужащим в условиях военного положения. По информации ведомства, после 24 февраля он «намеренно препятствовал органам управления области организовывать оборону, то есть фактически действовал в пользу военизированных подразделений и спецслужб РФ». Позже и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны.

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» Дудин пытался отстранить его и главу ОВА.