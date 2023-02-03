Синєгубов і Терехов розповіли, як їх затримувала СБУ 24 лютого

У коментарях “ТСН” начальник ХОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов поділилися спогадами про перші години повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Телефонний дзвінок від Дудіна, каже, чи можна його двох працівників запустити до мого робочого кабінету для того, щоб вони перевірили спецзв’язок там тощо. Коли моя помічниця їх безпосередньо запустила, через приймальню до кабінету, через 5 – 10 хвилин з’являється це фото (порожнє крісло) начальника ХОВА – Ред.) у телеграм-каналі”, – поділився Олег Синєгубов.

Фото в російських пабліках забезпечили підписом про те, що керівництво залишило Харківську область, і ця провокація розліталася з вірусною швидкістю. Сам Синєгубов та Ігор Терехов у цей момент були неподалік – записували звернення до мешканців міста й області. За словами Терехова, аналогічну провокацію готували проти нього, але цьому завадила поліція.

“Що стосується цієї дичини, я по-іншому сказати не можу, це була виважена зі сторони Дудіна комбінація по усуненню голови військової адміністрації та мене, як очільника міста. У той самий час він відправив до мерії міста, бо він не знав, де я перебуваю, а ми були всі разом, він відправив ДСР – це поліція, він відправив до мерії зі своїм співробітником”, – розповів Терехов.

Через кілька хвилин після публікації фото Терехов та Синєгубов уже були в кабінеті голови ОВА та застали там співробітників СБУ. А після нетривалих переговорів у помешканні з’явилися озброєні спецпризначенці. Начальника ОВА та мера попросили на вихід.

“Вони кажуть: у нас такий наказ. Наказ від пана Дудіна, щоб нас затримати та вивести з будівлі адміністрації та взагалі території військової адміністрації”, – поділився Синєгубов.

Вичерпано інцидент був лише надвечір – за дзвінком Президента України Володимира Зеленського. Синєгубов і Терехов повернулися до своїх кабінетів, а Роман Дудін – зник. Як раніше розповідав Олег Синєгубов, будівля СБУ при цьому залишилася відкритою навстіж – зі зброєю у вільному доступі. Дудіна не було у Харкові, а його повернення до міста збіглося з ракетними ударами по центру.

Наразі Дудіна затримано, його підозрюють у держзраді. Справа вже у суді. Засідання відбуваються у закритому режимі, але окремі репліки Дудіна на засіданнях періодично просочуються до мережі. З них видно, що начальник СБУ намагається представити справу політично мотивованою і виставляє себе головним захисником Харківської області.

Нагадаємо, скандал, пов’язаний із діями вже колишнього начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, спалахнув у травні. Тоді після рішення президента про його звільнення Дудін зробив гучну заяву, в якій натякав на бездіяльність у перші дні війни фактично всього керівництва Харкова та області. Однак пізніше виявилося, що у бездіяльності підозрюють його самого. Так, у ДБР оголосили про те, що колишнього головного СБУшника регіону підозрюють у держзраді та самовільному залишенні місця військовослужбовцям в умовах воєнного стану. За інформацією відомства, після 24 лютого він “навмисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто фактично діяв на користь воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ”. Пізніше в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни.

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” підтвердив, що «у найкритичніший момент» Дудін намагався усунути його та голову ОВА.