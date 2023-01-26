Уночі 25 лютого будівлю СБУ в Харкові залишили відкритою зі зброєю – Синєгубов

У ніч проти 25 лютого 2022 року будівля УСБУ в Харківській області залишалася порожньою, без охорони та з відчиненими дверима, при цьому в ній знаходилася велика кількість зброї, розповів в інтерв’ю “Суспільне Харків” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після інциденту в кабінеті голови ХОВА за участю працівників облуправління СБУ вранці 24 лютого, як розповів Синєгубов, увечері будівля обладміністрації взагалі залишилася без охорони. Тоді, за його словами, він попросив дати кілька осіб для чергування на стратегічному об’єкті начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка. Тоді правоохоронці перевірили і будівлю облуправління СБУ.

“З 24 на 25 лютого. Повністю будівля залишена. Другий поверх повністю завалений боєкомплектом — автомати, снаряди, патрони, снаряди до РПГ, гранатометів і все інше. Ворота у двір відчинені, двері у будівлю СБУ — відчинені”, – повідомив Синєгубов.

“І я знаю, що і після того, коли повернувся наш поліцейський спецназ, керівник Національної поліції (Харківської обл. — ред.) телефонує Дудіну, каже: “Слухай, я ж тебе просив, скажи, якщо ти будеш виходити, скажи про це!”. Дудін відповів: “Так, ми тут отримали наказ відтягнутися, але ми тут, але нас вже немає”. І все інше, і все інше. Конкретики він не назвав. Керівник ГУ НП каже: “Що із БК робити? Там його завалена повна будівля”. Пролунало: “А роби з ним, що хочеш”. Це його відповідь була у телефон. Він там каже: “Я його буду забирати собі!“, — додав голова ХОВА.

Синєгубов розповів, що цю зброю почали частково використовувати для оборони регіону, а Дудін у цей час перебував у Дніпрі “з певною частиною силового блоку”.

“Це, я розумію, були спецпідрозділи “Альфа”, чи які там в них є. І після того його бачили, я маю на увазі керівника Управління СБУ, у Києві навіть. Що він робив там, коли потрібно бути тут, — питання. І він вже повернувся сюди, за моєю інформацією, 1 березня”, – зазначив посадовець.

При цьому, за словами Синєгубова, він продовжував спілкуватися із заступниками Дудіна.

“Коли заступників питали, чому ви не тут, вони кажуть: “У нас наказ, у нас є керівник, і він вирішує”. Частина співробітників — це офіцери, це гідні люди, і вони залишилися тут, чекали наказів або координації дій, що їм робити. Всі сили, хто залишився на місцях, вони спрацювали так, як потрібно було. Ті, хто не залишився, дійсно — президент принципові зробив висновки”, – розповів голова ХОВА.