Ночью 25 февраля здание СБУ в Харькове оставили открытым с оружием — Синегубов

В ночь на 25 февраля 2022 года здание УСБУ в Харьковской области оставалось пустым, без охраны и с открытой дверью, при этом в нем находилось большое количество оружия, рассказал в интервью «Суспільне Харків» начальник ХОВА Олег Синегубов.

После инцидента в кабинете главы ХОВА с участием работников облуправления СБУ утром 24 февраля, как рассказал Синегубов, вечером здание обладминистрации вообще осталось без охраны. Тогда, по его словам, он попросил дать несколько человек для дежурства на стратегическом объекте начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко. Тогда правоохранители проверили и здание облуправления СБУ.

«С 24 на 25 февраля. Полностью здание оставлено. Второй этаж полностью завален боекомплектом — автоматы, снаряды, патроны, снаряды к РПГ, гранатометам и все остальное. Ворота во двор открыты, двери в здание СБУ — открыты», — сообщил Синегубов.

«И я знаю, что и после того, когда вернулся наш полицейский спецназ, руководитель Национальной полиции (Харьковской обл. — ред.) звонит Дудину, говорит: «Слушай, я же тебя просил, скажи, если ты будешь выходить, скажи об этом!». Дудин ответил: «Да, мы тут получили приказ оттянуться, но мы тут, но нас уже нет». И все остальное, и все остальное. Конкретики он не назвал. Руководитель ГУ НП говорит: «Что с БК делать? Там его завалено полное здание». Прозвучало: «А делай с ним, что хочешь». Это его ответ был в телефон. Он там говорит: «Я его буду забирать себе!», — добавил председатель ХОВА.

Синегубов рассказал, что это оружие начали частично использовать для обороны региона, а Дудин в это время находился в Днепре «с определенной частью силового блока».

«Это, я понимаю, были спецподразделения «Альфа», или какие там у них есть. И после того его видели, я имею в виду руководителя Управления СБУ, в Киеве даже. Что он делал там, когда нужно быть здесь, — вопрос. И он уже вернулся сюда, по моей информации, 1 марта», — отметил чиновник.

При этом, по словам Синегубова, он продолжал общаться с заместителями Дудина.

«Когда заместителей спрашивали, почему вы не здесь, они говорят: «У нас приказ, у нас есть руководитель, и он решает». Часть сотрудников — это офицеры, это достойные люди, и они остались здесь, ждали приказов или координации действий, что им делать. Все силы, кто остался на местах, они сработали так, как нужно было. Те, кто не остался, действительно — президент принципиальные сделал выводы», — рассказал глава ХОВА.