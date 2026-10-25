Когда и сколько на Харьковщине сегодня не будет света, рассказали энергетики

Сегодня, 25 октября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

По указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в воскресенье графики будут действовать с 07:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 14:30-18:00

1.2 14:30-18:00

2.1 14:30-18:00

2.2 16:00-18:00

3.1 07:00-11:00; 18:00-21:00

3.2 07:00-09:00; 18:00-21:00

4.1 09:00-11:00; 18:00-21:00

4.2 09:00-11:00; 18:00-21:00

5.1 11:00-14:30

5.2 не вимикається

6.1 11:00-14:30; 21:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 21:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.