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Когда и сколько на Харьковщине сегодня не будет света, рассказали энергетики

Общество 07:34   25.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Когда и сколько на Харьковщине сегодня не будет света, рассказали энергетики Изображение создано ИИ

Сегодня, 25 октября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

По указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в воскресенье графики будут действовать с 07:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 14:30-18:00

     

  • 1.2 14:30-18:00

     

  • 2.1 14:30-18:00

     

  • 2.2 16:00-18:00

     

  • 3.1 07:00-11:00; 18:00-21:00

     

  • 3.2 07:00-09:00; 18:00-21:00

     

  • 4.1 09:00-11:00; 18:00-21:00

     

  • 4.2 09:00-11:00; 18:00-21:00

     

  • 5.1 11:00-14:30

     

  • 5.2 не вимикається

     

  • 6.1 11:00-14:30; 21:00-24:00

     

  • 6.2 11:00-14:30; 21:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Читайте также: Теплое воскресенье: прогноз погоды в Харькове и области на 25 октября

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 07:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 25 октября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".