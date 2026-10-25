Когда и сколько на Харьковщине сегодня не будет света, рассказали энергетики
Сегодня, 25 октября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
По указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в воскресенье графики будут действовать с 07:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 14:30-18:00
- 1.2 14:30-18:00
- 2.1 14:30-18:00
- 2.2 16:00-18:00
- 3.1 07:00-11:00; 18:00-21:00
- 3.2 07:00-09:00; 18:00-21:00
- 4.1 09:00-11:00; 18:00-21:00
- 4.2 09:00-11:00; 18:00-21:00
- 5.1 11:00-14:30
- 5.2 не вимикається
- 6.1 11:00-14:30; 21:00-24:00
- 6.2 11:00-14:30; 21:00-24:00
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.