Коли та скільки на Харківщині сьогодні не буде світла, розповіли енергетики
Зображення створене ШІ
Сьогодні, 25 жовтня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
За вказівкою НЕК “Укренерго” через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, у неділю графіки діятимуть з 07:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 14:30-18:00
- 1.2 14:30-18:00
- 2.1 14:30-18:00
- 2.2 16:00-18:00
- 3.1 07:00-11:00; 18:00-21:00
- 3.2 07:00-09:00; 18:00-21:00
- 4.1 09:00-11:00; 18:00-21:00
- 4.2 09:00-11:00; 18:00-21:00
- 5.1 11:00-14:30
- 5.2 не вимикається
- 6.1 11:00–14:30; 21:00-24:00
- 6.2 11:00–14:30; 21:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.