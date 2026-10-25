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Коли та скільки на Харківщині сьогодні не буде світла, розповіли енергетики

Суспільство 07:34   25.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Коли та скільки на Харківщині сьогодні не буде світла, розповіли енергетики Зображення створене ШІ

Сьогодні, 25 жовтня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

За вказівкою НЕК “Укренерго” через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, у неділю графіки діятимуть з 07:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 14:30-18:00
  • 1.2 14:30-18:00
  • 2.1 14:30-18:00
  • 2.2 16:00-18:00
  • 3.1 07:00-11:00; 18:00-21:00
  • 3.2 07:00-09:00; 18:00-21:00
  • 4.1 09:00-11:00; 18:00-21:00
  • 4.2 09:00-11:00; 18:00-21:00
  • 5.1 11:00-14:30
  • 5.2 не вимикається
  • 6.1 11:00–14:30; 21:00-24:00
  • 6.2 11:00–14:30; 21:00-24:00

Список адрес за чергами –  тут.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: Тепла неділя: прогноз погоди у Харкові та області на 25 жовтня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2026 в 07:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 25 жовтня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.".