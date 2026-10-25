Коли та скільки на Харківщині сьогодні не буде світла, розповіли енергетики

Сьогодні, 25 жовтня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

За вказівкою НЕК “Укренерго” через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, у неділю графіки діятимуть з 07:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 14:30-18:00

1.2 14:30-18:00

2.1 14:30-18:00

2.2 16:00-18:00

3.1 07:00-11:00; 18:00-21:00

3.2 07:00-09:00; 18:00-21:00

4.1 09:00-11:00; 18:00-21:00

4.2 09:00-11:00; 18:00-21:00

5.1 11:00-14:30

5.2 не вимикається

6.1 11:00–14:30; 21:00-24:00

6.2 11:00–14:30; 21:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.