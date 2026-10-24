Як відключають електрику в Харкові та області 24 жовтня: графік

АТ “Харківобленерго” опублікувало графік погодинних відключень, що діють у Харківській області у суботу, 24 жовтня, з 06:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступний:

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-22:00

3.2 10:30-14:00; 21:00-22:00

4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2 10:30-14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, вранці в Харкові стався збій у подачі електрики, через що виникли проблеми в роботі метро та наземного електротранспорту. Причиною стала атака РФ на об’єкти об’єднаної енергосистеми України. За даними Харківобленерго, станом на 06:33 ранку додаткові обмеження в електропостачанні зняли, для споживачів діятимуть погодинні графіки. Рух транспорту також уже відновлюють, більшість маршрутів увійшли в графік, але деякі зміни зберігаються.