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Як відключають електрику в Харкові та області 24 жовтня: графік

Суспільство 08:43   24.10.2026
Оксана Горун
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Як відключають електрику в Харкові та області 24 жовтня: графік

АТ “Харківобленерго” опублікувало графік погодинних відключень, що діють у Харківській області у суботу, 24 жовтня, з 06:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступний:

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-22:00
3.2 10:30-14:00; 21:00-22:00
4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.2 10:30-14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності.

Читайте також: Вибух зранку в Харкові: Терехов повідомив, що сталося

Нагадаємо, вранці в Харкові стався збій у подачі електрики, через що виникли проблеми в роботі метро та наземного електротранспорту. Причиною стала атака РФ на об’єкти об’єднаної енергосистеми України. За даними Харківобленерго, станом на 06:33 ранку додаткові обмеження в електропостачанні зняли, для споживачів діятимуть погодинні графіки. Рух транспорту також уже відновлюють, більшість маршрутів увійшли в графік, але деякі зміни зберігаються.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” опублікувало графік погодинних відключень, що діють у Харківській області у суботу, 24 жовтня, з 06:00 до 24:00".