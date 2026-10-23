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Світла не буде в одному з районів Харкова 1 листопада: адреси

Суспільство 14:11   23.10.2026
Вікторія Яковенко
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Світла не буде в одному з районів Харкова 1 листопада: адреси Зображення створене ШІ

У звʼязку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 1 листопада, з 8:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району Харкова (мікрорайону «Обрій»).

За даними АТ «Харківобленерго», світла не буде за такими адресами:

  • вул. Велика Кільцева: б. 3, 4, 6, 6Б, 8, 12, 14, 14А, 16, 124, 126, 126А, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 138;
  • вул. 92-ї бригади: б. 3А, 15, 116;
  • б-р Дмитра Антоновича: б. 1-12;
  • вул. Юрія Савчина: б. 3, 3А, 5, 7, 9, 11.

Нагадаємо, в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що у п’ятницю, 23 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00. Графіки – тут.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 14:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звʼязку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 1 листопада, з 8:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району Харкова (мікрорайону «Обрій»).".