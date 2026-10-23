Світла не буде в одному з районів Харкова 1 листопада: адреси

У звʼязку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 1 листопада, з 8:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району Харкова (мікрорайону «Обрій»).

За даними АТ «Харківобленерго», світла не буде за такими адресами:

вул. Велика Кільцева: б. 3, 4, 6, 6Б, 8, 12, 14, 14А, 16, 124, 126, 126А, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 138;

вул. 92-ї бригади: б. 3А, 15, 116;

б-р Дмитра Антоновича: б. 1-12;

вул. Юрія Савчина: б. 3, 3А, 5, 7, 9, 11.

Нагадаємо, в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що у п’ятницю, 23 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00. Графіки – тут.