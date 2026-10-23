Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині: опублікували графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
У АТ “Харківобленерго” повідомляють, що у п’ятницю, 23 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00
- 1.2 10:00-13:30; 20:30-22:00
- 2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
- 2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00
- 3.1 13:30-17:00
- 3.2 13:30-17:00
- 4.1 13:30-17:00
- 4.2 13:30-17:00
- 5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30
- 5.2 08:00-10:00; 17:00-20:30
- 6.1 06:00-08:00; 17:00-20:30
- 6.2 06:00-08:00; 17:00-20:30
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).