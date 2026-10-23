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Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині: опублікували графіки

Суспільство 10:05   23.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині: опублікували графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У АТ “Харківобленерго” повідомляють, що у п’ятницю, 23 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00. 

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00
  • 1.2 10:00-13:30; 20:30-22:00
  • 2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
  • 2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00
  • 3.1 13:30-17:00
  • 3.2 13:30-17:00
  • 4.1 13:30-17:00
  • 4.2 13:30-17:00
  • 5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30
  • 5.2 08:00-10:00; 17:00-20:30
  • 6.1 06:00-08:00; 17:00-20:30
  • 6.2 06:00-08:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 10:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” повідомляють, що у п’ятницю, 23 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00. ".