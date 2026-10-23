Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині: опублікували графіки

У АТ “Харківобленерго” повідомляють, що у п’ятницю, 23 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00

1.2 10:00-13:30; 20:30-22:00

2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

5.2 08:00-10:00; 17:00-20:30

6.1 06:00-08:00; 17:00-20:30

6.2 06:00-08:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).