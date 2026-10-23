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В ISW зафіксували просування ЗСУ на північному сході від Харкова

Україна 10:35   23.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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В ISW зафіксували просування ЗСУ на північному сході від Харкова

У зведенні 23 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про успіхи українських військових на Південно-Слобожанському напрямку, а також повідомили про контрнаступ ЗСУ в районі Куп’янська.

Так експерти зафіксували удари росіян по позиціях українських захисників на північному сході від Харкова. Згідно з отриманими відеозаписами, СОУ змогли просунутися на цій ділянці фронту.

Також у ISW підтвердили успіхи українських бійців на Куп’янському напрямку. Йдеться про підземний контрнаступ “Велес”.

“Газета Wall Street Journal повідомила 22 жовтня, що російські війська прорізали отвори в тунелях та викопували шляхи на поверхню, щоб запускати дрони проти українських позицій поблизу Куп’янська. Українські війська раніше завдавали ударів по цих трубопроводах за допомогою дронів, скидали боєприпаси на трубопроводи за допомогою важких бомбардувальників-дронів та використовували безпілотні наземні транспортні засоби для доставки вибухівки в цей район, щоб зірвати діяльність росіян на трубопроводі”, – додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, напередодні, 22 жовтня, у Силах оборони повідомили подробиці операції «Велес». У її межах українські воїни підземними комунікаціями просунулися більш як на 15 км у тил ворога в районі Куп’янська. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов пояснив: метою операції було перервати приховане переміщення окупантів старою газовою трубою, що проходить під річкою Оскіл. Вихід з труби неподалік Куп’янська вже тривалий час знаходився під контролем Сил оборони. Проте росіяни почали використовувати цивільних як живий щит. Після підземного контрнаступу цей шлях для росіян закритий. Бригадний генерал, командир корпусу «Хартія» Ігор Оболенський підкреслив: росіяни мали намір надалі використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 23 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW)".