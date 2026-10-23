Live
  • Пт 23.10.2026
  • Харків  +7°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Дві ракети атакували приватний сектор у Златопільській громаді – Бакшеєв

Події 08:44   23.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Дві ракети атакували приватний сектор у Златопільській громаді – Бакшеєв Зображення створене ШІ

Мер Златополя Микола Бакшеєв вранці 23 жовтня написав, що росіяни продовжують тероризувати громаду. 

За його інформацією, ворог вдарив двома ракетами – вони атакували приватний сектор.

Наразі, за наявними даними, жертв немає. Відповідні служби працюють на місці події. Наслідки влучань та масштаби руйнувань уточнюються“, – додав Бакшеєв.

Нагадаємо, також удар по Харкову зафіксували 23 жовтня близько 06:15. Незабаром міський голова Ігор Терехов зазначив: удар припав по Слобідському району. Росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Він атакував дах господарської споруди. На місці “прильоту” також виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила, додав Терехов.

Читайте також: Напружено на півночі: Генштаб повідомив про бої на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 23 жовтня: окупанти вдарили по місту, бої
Новини Харкова — головне 23 жовтня: окупанти вдарили по місту, бої
23.10.2026, 08:52
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
22.10.2026, 14:43
Сьогодні 23 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 жовтня 2026: яке свято та день в історії
23.10.2026, 06:00
“Приліт” зафіксували вранці в Харкові – деталі
“Приліт” зафіксували вранці в Харкові – деталі
23.10.2026, 07:19
Доля ТЕЦ-5 і підземний контрнаступ на Харківщині – підсумки 22 жовтня
Доля ТЕЦ-5 і підземний контрнаступ на Харківщині – підсумки 22 жовтня
22.10.2026, 23:00
Удар по електричці в Харкові: з’явилися фото та відео обстрілу
Удар по електричці в Харкові: з’явилися фото та відео обстрілу
22.10.2026, 20:57

Новини за темою:

23.10.2026
Напружено на півночі: Генштаб повідомив про бої на Харківщині
23.10.2026
Новини Харкова — головне 23 жовтня: окупанти вдарили по місту, бої
23.10.2026
“Приліт” зафіксували вранці в Харкові – деталі
22.10.2026
Російський FPV дрон ударив по автомобілю у Черкаській Лозовій
22.10.2026
Удар по електричці в Харкові: з’явилися фото та відео обстрілу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дві ракети атакували приватний сектор у Златопільській громаді – Бакшеєв», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 08:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Златополя Микола Бакшеєв вранці 23 жовтня написав, що росіяни продовжують тероризувати громаду. ".