Дві ракети атакували приватний сектор у Златопільській громаді – Бакшеєв

Мер Златополя Микола Бакшеєв вранці 23 жовтня написав, що росіяни продовжують тероризувати громаду.

За його інформацією, ворог вдарив двома ракетами – вони атакували приватний сектор.

“Наразі, за наявними даними, жертв немає. Відповідні служби працюють на місці події. Наслідки влучань та масштаби руйнувань уточнюються“, – додав Бакшеєв.

Нагадаємо, також удар по Харкову зафіксували 23 жовтня близько 06:15. Незабаром міський голова Ігор Терехов зазначив: удар припав по Слобідському району. Росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Він атакував дах господарської споруди. На місці “прильоту” також виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила, додав Терехов.