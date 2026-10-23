Две ракеты атаковали частный сектор в Златопольской громаде – Бакшеев

Мэр Златополя Николай Бакшеев утром 23 октября написал, что россияне продолжают терроризировать громаду.

По его информации, враг ударил двумя ракетами – они атаковали частный сектор.

«По имеющимся данным, жертв нет. Соответствующие службы работают на месте происшествия. Последствия попаданий и масштабы разрушений уточняются», – добавил Бакшеев.

Напомним, также удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15. Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала, добавил Терехов.