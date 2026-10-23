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Синєгубов: за добу на Харківщині загинули двоє людей, 46 – постраждали

Події 09:10   23.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Синєгубов: за добу на Харківщині загинули двоє людей, 46 – постраждали

Харків та 12 населених пунктів обстріляв ворог протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Лозова двоє людей загинули, постраждали 38 людей; у м. Харків поранено 47-річну жінку; у м. Ізюм зазнали поранень жінки 46 і 22 років, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик, отримала гостру реакцію на стрес 50-річна жінка; на трасі Ізюм – Слов’янськ поранено 65-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • РСЗВ;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 126 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 12 населених пунктів обстріляв ворог протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".