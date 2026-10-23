Синєгубов: за добу на Харківщині загинули двоє людей, 46 – постраждали
Харків та 12 населених пунктів обстріляв ворог протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Лозова двоє людей загинули, постраждали 38 людей; у м. Харків поранено 47-річну жінку; у м. Ізюм зазнали поранень жінки 46 і 22 років, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик, отримала гостру реакцію на стрес 50-річна жінка; на трасі Ізюм – Слов’янськ поранено 65-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- дві ракети;
- РСЗВ;
- БпЛА типу “герань-2”;
- три БпЛА типу «молния»;
- три fpv-дрони;
- 126 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок “прильотів” пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.