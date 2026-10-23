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Синегубов: за сутки на Харьковщине погибли двое людей, 46 – пострадали

Происшествия 09:10   23.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Синегубов: за сутки на Харьковщине погибли двое людей, 46 – пострадали

Харьков и 12 населенных пунктов обстрелял враг в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Лозовая два человека погибли, пострадали 38 человек; в г. Харьков ранена 47-летняя женщина; в г. Изюм получили ранения женщины 46 и 22 лет, 60-летний мужчина и 13-летний мальчик, получила острую реакцию на стресс 50-летняя женщина; на трассе Изюм – Славянск ранен 65-летний мужчина; в г. Дергачи испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • РСЗО;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 126 БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 09:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и 12 населенных пунктов обстрелял враг в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".