Синегубов: за сутки на Харьковщине погибли двое людей, 46 – пострадали

Харьков и 12 населенных пунктов обстрелял враг в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Лозовая два человека погибли, пострадали 38 человек; в г. Харьков ранена 47-летняя женщина; в г. Изюм получили ранения женщины 46 и 22 лет, 60-летний мужчина и 13-летний мальчик, получила острую реакцию на стресс 50-летняя женщина; на трассе Изюм – Славянск ранен 65-летний мужчина; в г. Дергачи испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

две ракеты;

РСЗО;

БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

126 БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.