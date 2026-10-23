Новости Харькова — главное 23 октября: оккупанты ударили по городу, бои

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:52

В утренней сводке 23 октября Генштаб ВСУ рассказал о 15 боестолкновениях, которые были в течение минувших суток

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 14 раз в районе Ковалевки, Анищиного, Избицкого и Радьковки. На Купянском – СОУ отбили один штурм около Петропавловки.

07:30

«Прилет» зафиксировали утром в Харькове

Удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15. Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар.

«О пострадавших информация пока не поступала», – добавил Терехов.

Отметим, за ночь россияне также выпускали на Харьковщину КАБы. А уже утром Воздушные силы ВСУ писали о беспилотниках, которые летели в сторону Харькова. В 07:20 в городе объявили отбой тревоги.