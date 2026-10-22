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Работал в пыточной: заочно приговорили бывшего курсанта на Харьковщине

Общество 12:12   22.10.2026
Виктория Яковенко
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Работал в пыточной: заочно приговорили бывшего курсанта на Харьковщине

15 лет тюрьмы — такой приговор получил 22-летний житель Купянска, который, по данным следствия, сотрудничал с захватчиками во время оккупации.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант в 2022 году, во время захвата Купянска, был курсантом одного из правоохранительных учебных заведений региона. Тогда он отказался выехать на подконтрольную Украине территорию и согласился сотрудничать с оккупантами.

«Он занял должность» и. о. полицейской группы конвойной службы» в незаконно созданном «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». За работу на врага мужчина получал заработную плату в размере 40 тыс. рублей», – установило следствие.

Отмечается, что мужчина исполнял обязанности дежурного и конвоира в изоляторе временного содержания, где была обустроена пыточная. Он, по данным следствия, незаконно удерживал проукраински настроенных граждан и водил их на допросы, во время которых у людей выбивали информацию о местных участниках АТО/ООС, теробороны и местах хранения оружия. Перед выводом из камер надевал задержанным мешки на голову и наручники.

Перед деоккупацией Купянска фигурант сбежал из города. В запрещенной в Украине российской соцсети «ВКонтакте» правоохранители во время мониторинга обнаружили его профиль, где он написал: «Мой новый дом — Донецк!».

Из учебного заведения его отчислили.

Суд признал его виновным в государственной измене и коллаборационной деятельности. Мужчине назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен специального звания «рядовой полиции».

Сейчас фигурант находится в розыске.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 12:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы — такой приговор получил 22-летний житель Купянска, который, по данным следствия, сотрудничал с захватчиками во время оккупации.".