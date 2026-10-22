Синегубов: трое детей пострадали за сутки из-за «прилетов» в регионе
Одна погибшая и 15 пострадавших, среди них – трое детей. Такие последствия российских обстрелов Харьковщины за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Лимановка Лозовской громады погибла 42-летняя женщина, получил ранения 13-летний мальчик, еще восемь человек, в том числе 10-летний мальчик, получили острую реакцию на стресс; в г. Дергачи ранена 46-летняя женщина; в пос. Высокий получили ранения 35-летняя женщина и 5-летняя девочка; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 47-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 40-летний мужчина; в г. Изюм ранена 53-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:
- две ракеты;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- 120 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.