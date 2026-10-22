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Синегубов: трое детей пострадали за сутки из-за «прилетов» в регионе

Происшествия 09:43   22.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Синегубов: трое детей пострадали за сутки из-за «прилетов» в регионе

Одна погибшая и 15 пострадавших, среди них – трое детей. Такие последствия российских обстрелов Харьковщины за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Лимановка Лозовской громады погибла 42-летняя женщина, получил ранения 13-летний мальчик, еще восемь человек, в том числе 10-летний мальчик, получили острую реакцию на стресс; в г. Дергачи ранена 46-летняя женщина; в пос. Высокий получили ранения 35-летняя женщина и 5-летняя девочка; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 47-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 40-летний мужчина; в г. Изюм ранена 53-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • 120 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна погибшая и 15 пострадавших, среди них – двое детей. Такие последствия российских обстрелов Харьковщины за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".