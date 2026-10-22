В селе Лимановка из-за ударов врага погибла женщина, пострадали двое детей

Село Лимановка Лозовского района обстрелял враг 22 октября, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате «прилетов» погибла 42-летняя женщина. Также пострадали четверо жителей, среди них – двое детей 13-ти и 10-ти лет.

«Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.

Напомним, 22 октября россияне также обстреляли три района в Харькове. О первом ударе по городе сообщил мэр Игорь Терехов около 02:15. По его информации, реактивный беспилотник упал в частном секторе в Слободском районе – там начался пожар. Загорелась хозпостройка и несколько домов, писал мэр Игорь Терехов. После чего россияне обстреляли центральную часть города – удар пришелся по Основянскому району. Там поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоэтажного жилого дома. Третий удар зафиксировали в Холодногорском районе. «Прилет» пришелся по территории стоянки грузовых авто. Вспыхнули четыре грузовых автомобиля, прицеп и легковой автомобиль, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов и уточнил, что пострадавших из-за «прилетов» нет.