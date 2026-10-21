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«Каждому ребёнку в Америке»: Маск пообещал раздать акции SpaceX более чем на $10,5 млрд

Актуально 16:17   21.10.2026
Ирина Максимова
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«Каждому ребёнку в Америке»: Маск пообещал раздать акции SpaceX более чем на $10,5 млрд Илон Маск

Илон Маск заявил, что в 2027 году подарит каждому ребёнку в США по одной принадлежащей ему акции SpaceX.

Об этом, по данным портала МЕТА, сообщает Variety. Обещание прозвучало в соцсети X после объявления Anthropic о создании фонда общественной пользы.

Что именно пообещал Маск

«В следующем году я передам по одной из своих акций SpaceX каждому ребёнку в Америке», – написал предприниматель 19 октября. Он добавил, что это будет первая из многих подобных передач.

Речь идёт об акциях из личного пакета Маска, которые он предлагает передавать непосредственно получателям. При этом порядок распределения предприниматель не раскрыл.

По расчётам Variety, если получателями станут около 72 млн жителей США младше 18 лет, стоимость передаваемых бумаг превысит $10,5 млрд. На закрытии торгов 16 октября одна акция SpaceX стоила $146,03, сообщает Associated Press. Итоговая стоимость будет зависеть от котировок и числа участников. Указанная сумма – оценка стоимости акций, а не обещанная денежная выплата детям.

Ответ на инициативу Anthropic

18 октября Anthropic объявила о намерении направить 5% своих акций в новый Anthropic Public Benefit Fund при условии одобрения акционеров. Среди возможных направлений работы фонда компания назвала крупные пожертвования некоммерческим организациям и прямые выплаты отдельным группам населения. Одной из задач может стать смягчение последствий развития ИИ для рынка труда.

В ответ Маск предложил отдавать акции непосредственно людям и сообщил, что сам намерен поступать именно так. Спустя несколько часов он опубликовал обещание об акциях SpaceX для детей.

Почему это пока только обещание

Публикация Маска в X – публичное заявление в соцсети, а не официально оформленная программа. В нём не определены точные критерии участия, порядок оформления акций на несовершеннолетних и даты передачи в течение 2027 года.

Формулировку о каждом ребёнке в Америке предприниматель также не уточнил. Поэтому охват всех жителей США младше 18 лет остаётся предположением, на котором основана оценка стоимости. Маск обозначил намерение передать акции из собственного пакета, но подробного механизма реализации пока не представил.

Автор: Ирина Максимова

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 16:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Илон Маск пообещал подарить каждому ребёнку в США акцию SpaceX в 2027 году. Стоимость раздачи может превысить $10,5 млрд, но её механизм пока не раскрыт.".