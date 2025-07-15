Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории

15 июля в Украине – День крещения Киевской Руси – Украины, День Украинской Государственности и День украинских миротворцев. В этот день в 2006-м начал работу Twitter. В 1988-м состоялась премьера первой части боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. В 1799-м нашли Розетский камень, позволивший расшифровать египетскую письменность. В 1410-м состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией. В 1015-м умер князь киевский Владимир Великий.

Праздники и памятные даты 15 июля

15 июля в Украине – День крещения Киевской Руси – Украины и День Украинской Государственности, День украинских миротворцев.

15 июля в мире – Всемирный день навыков молодежи.

Также сегодня: День благотворительности в социальных медиа.

15 июля в истории

15 июля 1015 года в Берестове под Киевом умер князь Владимир Великий. Подробнее.

15 июля 1410 года произошло Грюнвальдское сражение – одно из сражений «Великой войны» между Тевтонским орденом и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Руского и Жемойтского. Подробнее.

15 июля 1799 года в Египте, недалеко от Александрии, французские военные армии Наполеона обнаружили Розетский камень. Подробнее.

15 июля 1975 года начался совместный советско-американский проект «Союз» — «Аполлон» — стартовали космические корабли «Союз-19» и «Аполлон-18». Подробнее.

15 июля 1988 года состоялась премьера первой части боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Подробнее.

15 июля 1997 года Верховная Рада Украины ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления.

15 июля 2006 года официально начал работу Twitter, который после покупки Илоном Маском в 2022 году переименовали в Х. При этом первый твит на платформе появился раньше — 21 марта 2006 года. Его сделал разработчик сервиса – Джек Дорси.

Он написал: «Только настраиваю свой twttr». Именно так не в начале назывался проект, буква «Е» появилась позже.

«Объясняя происхождение слова «Twitter», соучредитель Джек Дорси сказал следующее: «Мы наткнулись на слово «twitter», и оно было просто идеальным. Определение было «короткий всплеск несущественной информации» и «щебетание птиц». И именно таким и был продукт», — пишет издание Business Standard.

Еще одной причиной первого названия было то, что домен twitter.com уже использовался. Команда проекта смогла приобрести этот домен только через полгода после запуска своей платформы. Первоначальная идея Twitter принадлежала Дорси. Он сформулировал ее как использование SMS-сервиса для общения с небольшой группой людей. К разработке также присоединились Ной Гласс, Биз Стоун и Эван Уильямс. Популярность Twitter быстро выросла в 2007 году – им активно пользовались участники конференции South by Southwest Interactive (SXSWi) – так, что количество твитов в день выросло с 20 000 до 60 000. В 2012-м количество пользователей сервиса уже было более 100 миллионов. В мае 2024 года компания «Х» сообщала, что ежемесячно платформой пользуются 600 миллионов человек, из которых 300 млн – ежедневно.

По данным Business Standard, десятка наиболее популярных аккаунтов, имеющих наибольшее количество подписчиков, выглядит следующим образом:

🔹 Илон Маск (@elonmusk) — 222,3 млн

🔹 Барак Обама (@BarackObama) — 130,3 млн

🔹 Криштиану Роналду (@Cristiano) — 115,6 млн

🔹 Нарендра Моди (@narendramodi) — 108,9 млн

🔹 Джастин Бибер (@justinbieber) — 108,7 млн

🔹 Дональд Трамп (@realDonaldTrump) 107,9 млн

🔹 Рианна (@rihanna) 107,7 млн

🔹 Кэти Перри (@katyperry) 104,5 млн

🔹 Тейлор Свифт (@taylorswift13) 93,6 млн

🔹 Леди Гага (@ladygaga) 81,8 млн

При этом за последний год количество подписчиков выросло у Маска, Трампа и премьера Индии Моди, а вот у деятелей поп-культуры была отписка. У самого основателя Twitter Джека Дорси — 6,4 млн подписчиков.

Церковный праздник 15 июля

15 июля чтят память равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия (1015). Подробнее.

Народные приметы

Если дует западный ветер, будет дождь.

Если утром над водой стелется туман – к хорошей погоде.

Если асфальт после дождя быстро подсох – к затяжной непогоде.

Что нельзя делать 15 июля

Не стоит работать на улице – жать и убирать урожай.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя загорать.