Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории

15 июля 1015 года умер князь Киевский Владимир Великий. В 1410-м состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией. В 1799-м найден Розеттский камень, позволивший расшифровать египетскую письменность.

Праздники и памятные даты 15 июля

15 июля – День украинских миротворцев.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день навыков молодежи.

15 июля в истории

15 июля 1015 года в Берестове под Киевом умер Владимир Великий – великий князь Киевский.

Он был самым младшим, да еще внебрачным сыном киевского князя Святослава Игоревича от ключницы Малуши. Чтобы занять киевский престол, Владимир вступил в междоусобную борьбу с собственными братьями Ярополком и Олегом. Олег погиб в бою. Ярополка коварно убили по приказу Владимира варяги, когда тот прибыл, как он думал, на переговоры. Беременную жену Ярополка Владимир взял себе наложницей. После победы над братьями Владимир княжил в Киеве – с 980 года. Прославился многими выигранными битвами и присоединенными землями. Он присоединил к Киевской Руси земли вятичей, ятвягов, радимичей, белых хорватов. Воевал против булгар, греков, армян, поляков, печенегов. Вошел в историю как Владимир Креститель – именно он установил Киевскую митрополию Константинопольского патриархата и окрестил Русь в 988 году. Также Владимир Великий построил Десятинную церковь, первым из киевских князей стал чеканить собственную золотую монету. Основал Владимир и ряд других городов. Последний год жизни князя проходил на фоне восстания, которое поднял сын Ярополка, рожденный вдовой, наложницей Владимира, — Святополк Окаянный или «сын двух отцов». Готовясь к войне со Святополком, Владимир неожиданно заболел и умер в возрасте 57 лет в своей резиденции в Берестове.

15 июля 1410 года произошла Грюнвальдская битва — одно из сражений «Великой войны» между Тевтонским орденом и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Руского и Жемайтийского.

Польско-литовско-украинской армией в этом сражении командовали литовский князь Витовт и польский король Ягайло. Сражению предшествовало длительное перемирие, которое Великий Магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген сам предложил противникам вскоре после объявления войны (в 1409-м). Поначалу перемирие должно было длиться до 24 июня 1410 года, дальше тевтонцы предложили его продлить еще три недели. Во время перемирия обе стороны собирали войска для решающего сражения. Они сошлись у озера Лубень. Существует легенда, согласно которой у тевтонцев был обычай предлагать противнику сложить оружие, прислав ему два перекрещенных меча. Но когда мечи получил король Владислав Ягайло, он не понял послания и отправился в бой. Часть тевтонского войска оказалась в окружении, остальные пытались защищаться в лагере. Но его после жестокого боя все же захватили. В общей сложности битва продолжалась около трех часов, после того польско-литовско-украинские войска преследовали врагов. Тевтонцы были разгромлены. Великий магистр ордена – убит. Это поражение подорвало могущество тевтонцев и остановило их движение на восток. Они вернули захваченные земли, а также уплатили контрибуцию.

15 июля 1799 года в Египте, неподалеку от Александрии, французские военные армии Наполеона обнаружили Розетский камень.

Находка принадлежит лейтенанту Пьеру Франсуа Бушару. Камень — это стела, на которой высечены три версии указа жрецов, изданного в Мемфисе в 196 году до н. э. Главная особенность камня — в том, что надписи на нем сделаны не только древнеегипетскими иероглифами (священным языком жрецов) и демотическим письмом (распространенной тогда скорописью), но и одним из древнегреческих языков — койне. Поскольку надписи идентичны, а древнегреческий язык был известен ученым, то это позволило в дальнейшем расшифровать египетские иероглифы.

Сам камень сначала находился в храме, а после его использовали как строительный материал при строительстве Форта Жюльен, недалеко от Александрии. Когда французские солдаты укрепляли оборонительные сооружения форта, лейтенант Бушар заметил плиту с надписью на одной стороне. Он и его командир сразу поняли, что это может быть важно, так что сообщили руководству. Постепенно информация о находке добралась до Института Египта — научной ассоциации, созданной Наполеоном в Каире. Прежде чем в августе 1799 года вернуться во Францию, Наполеон лично осмотрел Розетский камень. После победы британцев над французами камень перевезли в Лондон. Он выставлен в Британском музее и является самым посещаемым экспонатом.

15 июля 1975 года начался совместный советско-американский проект «Союз» — «Аполлон» — стартовали космические корабли «Союз-19» и «Аполлон-18».

Через два дня они в космосе состыковались друг с другом. Целью программы было опробовать элементы сближения космических аппаратов на орбите, стыковочные агрегаты, а также проверить оборудование для перехода космонавтов с корабля на корабль на орбите. В ходе реализации программы советский и американский центры управления полетами сотрудничали.

15 июля 1997 года Верховная Рада Украины ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления.

Церковный праздник 15 июля

15 июля христиане отмечают Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В годы правления византийского императора Льва Великого (457-474) приближенные царя – братья Гальбий и Кандид – отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении близ Назарета они остановились на ночлег у одной старой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и курящимся фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, женщина после уговоров сообщила, что хранит дорогую святыню – Ризу Богородицы, от которой происходит много чудес и исцелений. Перед Успением пресвятая Дева подарила одну из своих одежд благочестивой девушке-еврейке из этого рода. С тех пор эту ризу передавали из поколения в поколение. Драгоценный ковчег, содержавший священную ризу, перевезли в Константинополь. Во Влахерне построили новый храм в честь Богоматери, где и положили в новый ковчег святыню.

Народные приметы

Если на траве появилась большая роса, погода будет сырая.

Утренний туман обещает хорошую и ясную погоду.

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя купаться в водоемах.

Не стоит пить воду из колодца.

Строго запрещено в этот день резать домашних уток.

Нельзя без необходимости рвать растения, ломать ветки, рыбачить и охотиться.