Сьогодні 15 липня: яке свято та день в історії

15 липня в Україні – День хрещення Київської Русі – України, День Української Державності та День українських миротворців. Цього дня у 2006 році розпочав роботу твітер. У 1988-му відбулася прем’єра першої частини бойовика “Міцний горішок” із Брюсом Віллісом у головній ролі. У 1799-му знайшли Розетський камінь, що дозволив розшифрувати єгипетську писемність. У 1410-му відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією. У 1015-му помер князь київський Володимир Великий.

Свята та пам’ятні дати 15 липня

15 липня в Україні – День хрещення Київської Русі – України та День Української Державності, День українських миротворців.

15 липня у світі – Всесвітній день навичок молоді.

Також сьогодні: День благодійності в соціальних медіа.

15 липня в історії

15 липня 1015 року в Берестові під Києвом помер князь Володимир Великий. Докладніше.

15 липня 1410 року відбулася Грюнвальдська битва – одна з битв “Великої війни” між Тевтонським орденом та об’єднаними військами Королівства Польського та Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Докладніше.

15 липня 1799 року в Єгипті, неподалік Олександрії, французькі військові армії Наполеона виявили Розетський камінь. Докладніше.

15 липня 1975 року розпочався спільний радянсько-американський проєкт “Союз” – “Аполлон” – стартували космічні кораблі “Союз-19” та “Аполлон-18”. Докладніше.

15 липня 1988 року відбулася прем’єра першої частини бойовика “Міцний горішок” із Брюсом Віллісом у головній ролі. Докладніше.

15 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування.

15 липня 2006 року офіційно розпочав роботу твітер, який після покупки Ілоном Маском у 2022 році перейменували на Х. При цьому перший твіт на платформі з’явився раніше – 21 березня 2006 року. Його зробив розробник сервісу – Джек Дорсі.

Він написав: “Тільки налаштовую свій twttr”. Саме так не спочатку називався проєкт, буква “Е” з’явилася пізніше.

“Пояснюючи походження слова “Твітер”, співзасновник Джек Дорсі сказав наступне: “Ми натрапили на слово “twitter”, і воно було просто ідеальним. Визначення було “короткий сплеск несуттєвої інформації” та “щебетання птахів”. І саме таким і був продукт”, – пише видання Business Standard.

Ще однією причиною першої назви було те, що домен twitter.com вже використовувався. Команда проєкту змогла придбати цей домен лише за пів року після запуску своєї платформи. Початкова ідея твітера належала Дорсі. Він сформулював її як використання SMS-сервісу для спілкування із невеликою групою людей. До розробки також приєдналися Ной Гласс, Біз Стоун та Еван Вільямс. Популярність твітера швидко зросла у 2007 році – ним активно користувалися учасники конференції South by Southwest Interactive (SXSWi) – так, що кількість твітів на день зросла з 20 000 до 60 000. У 2012-му кількість користувачів сервісу вже була понад 100 мільйонів. У травні 2024 року компанія “Х” повідомляла, що щомісяця платформою користуються 600 мільйонів людей, з яких 300 млн – щодня.

За даними Business Standard, десятка найбільш популярних облікових записів, які мають найбільшу кількість підписників, виглядає так:

🔹 Ілон Маск (@elonmusk) – 222,3 млн

🔹 Барак Обама (@BarackObama) – 130,3 млн

🔹 Кріштіану Роналду (@Cristiano) – 115,6 млн

🔹 Нарендра Моді (@narendramodi)

🔹 Джастін Бібер (@justinbieber) 108,7 млн

🔹 Дональд Трамп (@realDonaldTrump) 107,9 млн

🔹 Ріанна (@rihanna) 107,7 млн

🔹 Кеті Перрі (@katyperry) 104,5 млн

🔹 Тейлор Свіфт (@taylorswift13) 93,6 млн

🔹 Леді Гага (@ladygaga) 81,8 млн

При цьому за останній рік кількість підписників зросла у Маска, Трампа та прем’єра Індії Моді, а от у діячів попкультури була відписка. У самого засновника твітера Джека Дорсі – 6,4 млн підписників.

Церковне свято 15 липня

15 липня вшановують пам’ять рівноапостольного великого князя Володимира, у хрещенні Василія (1015). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо дме західний вітер – буде дощ.

Якщо вранці над водою стелиться туман – до гарної погоди.

Якщо асфальт після дощу швидко підсох – до затяжної негоди.

Що не можна робити 15 липня

Не варто працювати на вулиці – жати та збирати врожай.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна засмагати.