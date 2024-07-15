Сьогодні 15 липня: яке свято та день в історії

15 липня в Україні – День хрещення Київської Русі – України, День Української Державності та День українських миротворців. Цього дня 1015 року помер князь київський Володимир Великий. У 1410-му відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією. У 1799-му знайшли Розетський камінь, що дозволив розшифрувати єгипетську писемність. У 1988-му відбулася прем’єра першої частини бойовика “Міцний горішок” із Брюсом Віллісом у головній ролі.

Свята та пам’ятні дати 15 липня

15 липня в Україні – День хрещення Київської Русі – України та День Української Державності, День українських миротворців.

15 липня у світі – Всесвітній день навичок молоді.

Також відзначають: День “Обійміть своїх дітей”, День благодійності в соціальних медіа.

15 липня в історії

15 липня 1015 року в Берестові під Києвом помер князь Володимир Великий. Детальніше.

15 липня 1410 року відбулася Грюнвальдська битва – одна з битв “Великої війни” між Тевтонським орденом та об’єднаними військами Королівства Польського та Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Детальніше.

15 липня 1799 року в Єгипті, неподалік Олександрії, французькі військові армії Наполеона виявили Розетський камінь. Детальніше.

15 липня 1975 року розпочався спільний радянсько-американський проєкт “Союз” – “Аполлон” – стартували космічні кораблі “Союз-19” та “Аполлон-18”. Детальніше.

15 липня 1988 року відбулася прем’єра першої частини бойовика “Міцний горішок” із Брюсом Віллісом у головній ролі. Цей фільм спростував усі прогнози, а телеактора Вілліса та “ідеального лиходія” Алана Рікмана зробила знаменитостями світового масштабу.

В основу популярного бойовика поклали роман Родеріка Торпа “Ніщо не триває вічно”. Він є продовженням його твору “Детектив”. По першій частині дилогії у 1968-му зняли однойменний фільм, де роль нью-йоркського поліціянта грав Френк Сінатра. Звісно, ​​наприкінці 1980-х Сінатра, якому вже було за сімдесят, зіграти цього героя не міг. Отже, компанія “20th Century Fox”, яка з ентузіазмом взялася за фільм, почала підбирати головного героя. Але від ролі один за одним відмовлялися герої бойовиків цих років: Арнольд Шварценеггер, Сільвестр Сталлоне, Харрісон Форд, Річард Гір, Дон Джонсон та інші. Тому роль запропонували Брюсу Віллісу, який до цього грав у серіалах та вів гумористичні програми на ТБ. Під такого нетипового героя переробили сценарій. Джон МакКлейн з “Рембо” перетворився на звичайну людину, яка може стати героєм у надзвичайних обставинах.

Попри те, що Вілліс не був голлівудською зіркою, щоб він погодився зіграти, йому заплатили надзвичайно високий для тих часів гонорар – 5 млн доларів. При тому, що загальний бюджет фільму був від 25 до 35 млн, а знімали майже все на одній локації – у “Fox Plaza” у Лос-Анджелесі. Фільмування зайняло лише чотири місяці. Коли фільм вийшов, спочатку критики сприйняли його прохолодно: критикували як сюжет, так і гру Вілліса, при цьому відзначаючи талант Алана Рікмана. Проте 140 млн доларів, які бойовик зібрав у прокаті, змінили думку критиків про нього. Надалі “Міцний горішок” отримав чотири номінації на “Оскар”. А зараз його визнають одним із найкращих американських бойовиків. Він став традиційним “різдвяним” фільмом у США (та й не тільки там), адже події відбуваються саме напередодні головного свята року. У 2017-му Бібліотека Конгресу США визнала бойовик “культурно, історично чи естетично значущим” та обрала для зберігання у Національному реєстрі фільмів.

15 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування.

Церковне свято 15 липня

15 липня вшановують пам’ять рівноапостольного великого князя Володимира, у хрещенні Василія (1015). Князь Володимир був наймолодшим із синів Святослава Ігоровича, онуком першої християнки на чолі Київської Русі – княгині Ольги. З народження Володимир був язичником. Проте, ставши князем, побажав зміцнити союз із Константинополем. Для цього він хотів узяти за дружину сестру візантійських імператорів Василя та Костянтина – Анну. Вони погодилися, але лише за умови, що Володимир прийме християнство. Тому київський князь прийняв хрещення сам, а потім охрестив Київську Русь. Після свого хрещення та одруження із царівною Анною князь повернувся до Києва, де відпустив усіх своїх чисельних жінок і наложниць, охрестив синів, знищив ідолів, а найважливішого з них, Перуна, звелів скинути у Дніпро. 1 серпня 988 року грецьке духовенство на чолі з Київським святителем Михайлом освятило молитвою води Дніпра. Увійшовши в них, хрещення отримали кияни.

Народні прикмети

Якщо дме західний вітер – буде дощ.

Якщо вранці над водою стелиться туман – до гарної погоди.

Якщо асфальт після дощу швидко підсох – до затяжної негоди.

Що не можна робити 15 липня

Не варто працювати на вулиці – жати та збирати врожай.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна засмагати.