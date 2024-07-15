Сегодня 15 июля: какой праздник и день в истории

15 июля в Украине — День крещения Киевской Руси — Украины, День Украинской Государственности и День украинских миротворцев. В этот день 1015 года умер князь киевский Владимир Великий. В 1410-м состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией. В 1799-м нашли Розетский камень, позволивший расшифровать египетскую письменность. В 1988-м состоялась премьера первой части боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Праздники и памятные даты 15 июля

15 июля в Украине — День крещения Киевской Руси — Украины и День Украинской Государственности, День украинских миротворцев.

15 июля в мире – Всемирный день навыков молодежи.

Также отмечают: День «Обнимите своих детей», День благотворительности в социальных медиа.

15 июля в истории

15 июля 1015 года в Берестове под Киевом умер князь Владимир Великий. Подробнее.

15 июля 1410 года произошло Грюнвальдское сражение – одно из сражений «Великой войны» между Тевтонским орденом и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Руского и Жемойтского. Подробнее.

15 июля 1799 года в Египте, недалеко от Александрии, французские военные армии Наполеона обнаружили Розетский камень. Подробнее.

15 июля 1975 года начался совместный советско-американский проект «Союз» — «Аполлон» — стартовали космические корабли «Союз-19» и «Аполлон-18». Подробнее.

15 июля 1988 года состоялась премьера первой части боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Этот фильм опроверг все прогнозы, а телеактера Уиллиса и «идеального злодея» Алана Рикмана сделала знаменитостями мирового масштаба.

В основу популярного боевика положили роман Родерика Торпа «Ничто не вечно». Он является продолжением его произведения «Детектив». По первой части дилогии в 1968 году сняли одноименный фильм, где роль нью-йоркского полицейского играл Фрэнк Синатра. Конечно, в конце 1980-х Синатра, которому уже было за семьдесят, сыграть этого героя не мог. Так что компания «20th Century Fox», которая с энтузиазмом взялась за фильм, начала подбирать главного героя. Но от роли один за другим отказывались герои боевиков этих лет: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд, Ричард Гир, Дон Джонсон и другие. Поэтому роль предложили Брюсу Уиллису, который до этого играл в сериалах и вел юмористические программы на ТВ. Под такого нетипичного героя переработали и сценарий. Джон МакКлейн из «Рэмбо» превратился в обычного человека, который может стать героем в чрезвычайных обстоятельствах.

Несмотря на то, что Уиллис не был голливудской звездой, чтобы он согласился сыграть, ему заплатили чрезвычайно высокий для тех времен гонорар – 5 млн долларов. При том, что общий бюджет фильма был от 25 до 35 млн, а снимали почти все на одной локации – в «Fox Plaza» в Лос-Анджелесе. Cъемки заняли всего четыре месяца. Когда же фильм вышел, поначалу критики восприняли его прохладно: критиковали как сюжет, так и игру Уиллиса, при этом отмечая талант Алана Рикмана. Однако 140 млн долларов, которые боевик собрал в прокате, изменили мнение критиков о нем. В дальнейшем «Крепкий орешек» получил четыре номинации на «Оскар». А сейчас его признают одним из лучших американских боевиков. Он стал традиционным «рождественским» фильмом в США (да и не только), ведь события происходят именно в канун главного праздника года. В 2017-м Библиотека Конгресса США признала боевик «культурно, исторически или эстетически значимым» и выбрала для хранения в Национальном реестре фильмов.

15 июля 1997 года Верховная Рада Украины ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления.

Церковный праздник 15 июля

15 июля чтят память равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия (1015). Князь Владимир был самым молодым из сыновей Святослава Игоревича, внуком первой христианки во главе Киевской Руси – княгини Ольги. С рождения Владимир был язычником. Однако, став князем, пожелал укрепить союз с Константинополем. Для этого он хотел взять в жены сестру византийских императоров Василия и Константина – Анну. Они согласились, но только при условии, что Владимир примет христианство. Поэтому киевский князь принял крещение сам, а потом окрестил Киевскую Русь. После своего крещения и женитьбы на царевне Анне князь вернулся в Киев, где отпустил всех своих многочисленных женщин и наложниц, окрестил сыновей, уничтожил идолов, а важнейшего из них, Перуна, велел сбросить в Днепр. 1 августа 988 года греческое духовенство во главе с Киевским святителем Михаилом освятило молитвой воды Днепра. Войдя в них, крещение получили киевляне.

Народные приметы

Если дует западный ветер, будет дождь.

Если утром над водой стелется туман – к хорошей погоде.

Если асфальт после дождя быстро подсох – к затяжной непогоде.

Что нельзя делать 15 июля

Не стоит работать на улице – жать и убирать урожай.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя загорать.