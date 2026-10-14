«Это не может быть совпадением» — Флэш про ограничение Starlink

Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Ограничение касается «военного пакета» услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши Силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией.