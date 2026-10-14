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«Это не может быть совпадением» — Флэш про ограничение Starlink

Мир 10:17   14.10.2026
Сергей Бескрестнов
советник президента Украины
«Это не может быть совпадением» — Флэш про ограничение Starlink Сергей Флэш Бескрестнов. Скриншот

Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Ограничение касается «военного пакета» услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши Силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией.

Автор: Сергей Бескрестнов, советник президента Украины

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 10:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Сергей Бескрестнов, советник президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Ограничение касается «военного пакета»…".