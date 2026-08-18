Переселенец в Изюме, вероятно, регистрировал Starlink для россиян: он в СИЗО

Следствие считает, что в Изюме 33-летний мужчина зарегистрировал 27 терминалов спутниковой связи. Один из них впоследствии оказался у российских военных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – безработный переселенец из временно оккупированного Хрустального Луганской области. После переезда в Изюм он искал заработок в социальных сетях, где по версии следствия на него вышел представитель РФ.

«Они продолжили общение через Telegram. Российский куратор предложил мужчине за деньги регистрировать терминалы Starlink. Тот согласился. Для активации одного из них фигурант привлек подставное лицо, после чего направил представителю государства-агрессора фотоотчет о проделанной работе. За это получил на банковскую карту 1500 гривен», — установили правоохранители.

Потом, говорят в прокуратуре, один из зарегистрированных мужчиной терминалов использовался российскими военными на временно оккупированной территории Запорожской области. Его использовали для обеспечения связи и управления ударными беспилотниками.

В общем мужчина зарегистрировал 27 терминалов, выяснила прокуратура. Правоохранители проверяют возможный российский след и устанавливают все обстоятельства их использования.

Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, СБУ считает, что житель Харькова организовал мошенническую схему с фейковым сбором средств под видом помощи украинским военным.