Собирал деньги якобы для ВСУ, а тратил на себя: подозрение харьковчанину

Правоохранители считают, что житель Харькова организовал мошенническую схему с фейковым сбором средств под видом помощи украинским военным.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант использовал в соцсетях и мессенджерах фотографии и обращения военнослужащих из реальных благотворительных сборов, которое находил в харьковских Telegram-каналах.

«Потом он размещал эти материалы на собственных информационных ресурсах, заменяя реквизиты для перевода средств на собственные банковские счета. После завершения такого «сбора» полученные от граждан деньги злоумышленник не направлял на нужды украинских защитников, а использовал по собственному усмотрению», — выяснила СБУ.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, донаты мужчина, в частности, тратил на погашение кредитов в банках.

Силовики провели обыски дома у харьковчанина. Также правоохранители установили потерпевших и провели анализ движения средств на банковских счетах, которые использовались для организации псевдосборов.

«Собранные доказательства подтвердили факты поступления средств от граждан под предлогом их дальнейшего использования для нужд ВСУ и последующего присвоения злоумышленником», — добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и пострадавших.