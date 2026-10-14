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Партнеры не предупреждают о баллистике, а работа «Starlink» ограничена: детали

Происшествия 09:04   14.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Партнеры не предупреждают о баллистике, а работа «Starlink» ограничена: детали Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Второй день подряд Украина не получает от партнеров данные о пусках баллистики из РФ, заявил президент Владимир Зеленский. Также есть информация об ограничениях работы терминалов «Starlink» – из-за чего ВСУ стало сложнее выполнять некоторые боевые миссии. 

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что партеры все еще передают Украине разведданные. А основная причина, почему 12 октября ВС ВСУ не были проинформированы о пусках баллистики заранее – плохая погода. Однако второй день подряд защитники неба констатируют: никакой информации от партнеров заранее не получали и дело, очевидно, не в погодных явлениях.

«Около 22:40, 13 октября, враг нанес удар по столице Украины баллистическими ракетами (количество и тип уточняется). Ситуация схожа со вчерашней — информации от партнеров по пускам с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – написали в ВС ВСУ.

Это подтвердил и президент Владимир Зеленский. Он уточнил: уже второй раз ракеты зафиксировали в последний момент – когда они уже подлетали к Киеву.

«Российский удар по баллистике по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров. Основная мишень – энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете в Киев. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева. По данным нашей разведки, россияне готовят новые пуски баллистики», – добавил Зеленский.

Тем временем волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко написал и об ограничении работы терминалов «Starlink».

«В движении при скорости более 160 км/ч начала исчезать связь. Поэтому был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания «SpaceX» прибегла к таким мерам по запросу администрации Трампа», – предположил Стерненко.

Текущие события прокомментировал и бывший руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. Он предполагает, что администрация Трампа знала о планах оккупантов. И теперь помогает им осознанно.

Напомним, шесть баллистических ракет, летящих на Киев, 12 октября вечером обнаружили уже в воздухе — информации о пусках не было. В Харькове первая «Бандероль» ударила по городу также под звук запоздалой сирены. Странный сбой в системе воздушных тревог прокомментировали в Воздушных силах ВСУ, отметив, что баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев. Информация о пусках с территории противника не поступала. Центр противодействия дезинформации при СНБО написал, что есть предположение о прекращении передачи Украине разведывательных данных. Однако пока официальная информация уточняется.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 09:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также есть информация об ограничениях работы терминалов «Starlink»".