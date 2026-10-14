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РФ не пыталась наступать на пяти направлениях, на севере от Харькова – 16 боев

Украина 08:10   14.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ не пыталась наступать на пяти направлениях, на севере от Харькова – 16 боев Фото: Генштаб ВСУ

Утром 14 октября Генштаб сообщил о 16 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.

Все штурмы зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. Россияне пытались наступать возле Избицкого, Волчанских Хуторов, Волоховки и Ольховатки.

На Купянском, а также Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях боев не было.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 87 авиационных ударов, в том числе сбросил 283 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9393 дрона-камикадзе и совершили 2780 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 октября Генштаб сообщил о 16 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.".