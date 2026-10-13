ВСУ пытаются зачистить участок от Двуречной до Купянска – Машовец

ВСУ хотят вытеснить россиян за Оскол – текущую ситуацию на фронтах Харьковщины оценил военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в интервью NEMYRIALIVE.

«На Волчанском, оно же Харьковское направление, противник пытается пробиться в район Белого Колодязя как со стороны Волчанска, так и со стороны его вклинения в районе Мелового и Артельного. Очевидно, командование группировки войск «Север» противника пытается срезать северо-восточную часть Харьковской области. В идеале оно желало бы выйти на реку Северский Донец в этом районе. На данный момент бои идут южнее Волчанска», — отметил Машовец.

ВСУ провели несколько контратак в районе Волчанских Хуторов, но россияне имеют там вклинение. Смысл этих усилий тоже очевиден: командование противника перегруппировало силы на этом направлении, объясняет военный обозреватель, и теперь часть сил сосредоточена на направлении на Белый Колодязь.

«Продолжаются бои на Великобурлукском и Купянском направлениях. ВСУ ведут бои в южной части плацдарма 6-й воинской армии противника, пытаются ликвидировать его, то есть полностью от Двуречной до Купянска зачистить этот участок. То есть в районе от Голубовки до Двуречной вытеснить противника за Оскол. По идее, это должно существенно облегчить положение в западной части Купянска для ВСУ, повысить устойчивость, исключить проникновение противника, инфильтрации его малых пехотных групп в западную часть Купянска», — пояснил Машовец.

В районе Купянска ВСУ ведет бои по направлению Песчаного, Куриловки, Купянск-Узлового. Противник же ведет в бои за Ковшаровку, они пытаются нарастить количество штурмовой пехоты в районе Кучеровки, Петропавловки – это так называемое «Заосколье», восточная часть Купянска.

«Ситуация там достаточно сложная для ВСУ, потому что россияне имеют многочисленные группы инфильтрации уже в боевых порядках наших передовых подразделений. И у ВСУ просто не хватает сил и средств проводить поисково-рейдовые действия для регулярного выявления и уничтожения россиян», — отметил военный обозреватель.

Россияне также пытаются закрепиться в районах с застройкой, хотя она преимущественно разрушена.

Продолжаются бои на Боровском и на Лиманском направлении.

«В реальности передовые подразделения российских войск находятся лишь в 1 км от Боровской Андреевки в северо-западе. А их группа, которая у там инфильтрировалась в одной из посадок, у дороги между Боровой и Богуславкой, контролирует лишь одну посадку», — рассказал Машовец.