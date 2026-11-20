Оккупанты продолжают наступление на Купянском направлении, пытаясь захватить город и ликвидировать плацдарм ВСУ. В то же время, продвижение малыми пехотными группами не позволяет противнику достичь поставленных целей. О ситуации рассказал военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

По данным аналитика, враг сосредоточил усилия на направлении Песчаное – Куриловка – Купянск-Узловой.

«По состоянию на вчерашний вечер противник до сих пор не смог достичь вышеперечисленных целей. Украинские войска продолжают удерживать восточную часть Купянска (так называемое Заосколье), а также районы к востоку и юго-востоку от города. Очевидно, что в ближайшее время командование российского УВ «Запад» вряд ли планирует существенное увеличение состава своих сил и средств. В первую очередь исходя из ситуации на левом фланге своей операционной зоны (Лиманское направление), что объективно требует приоритетного использования большинства его оперативных резервов именно там”, — отметил Машовец.

Сейчас ситуация на этом направлении, продолжает эксперт, — достаточно сложная для украинских войск в тактической зоне, как на Купянском плацдарме, так и непосредственно в городе Купянск.

«В течение отчетного периода противник, стремясь разрезать украинский плацдарм на две части (северную и южную), смог инфильтрировать ряд своих пехотных в боевые порядки передовых украинских подразделений, действующих на плацдарме, а также в западной части Купянска и к северо-западу от него. Очевидно, местное (тактическое) российское командование все же смогло оборудовать несколько участков (позиций) для накопления своей штурмовой пехоты (вероятно, в районе Куриловки и северо-восточнее Ковшаровки и Новосиново), откуда оно фактически одновременно и регулярно отправляет по несколько своих пехотных групп в сторону Новосиново, преимущественно по 2-3 (реже по 4-5) пехотинцев для проникновения и последующего закрепления в этих населенных пунктах”, — пояснил Машовец.

Несмотря на то, что украинские подразделения регулярно их зачищают, однако некоторые из оккупантов все же держатся в них некоторое время, добавляет аналитик. Поэтому присутствие российских малых пехотных групп продолжает фиксироваться в этих населенных пунктах.

«Объективно противник преобладает украинские передовые подразделения в этом секторе по количеству штурмовой пехоты и поэтому может поддерживать достаточно интенсивный и относительно высокий темп своих проникающих действий. Тем временем украинские подразделения нуждаются в ответной реакции (т.е. ликвидации этих инфильтратов) не только определенного дополнительного времени (главным образом из-за высокой интенсивности действий противника), но и дополнительного личного состава для проведения поисково-рейдовых действий в своей тактической зоне”, — сообщил Машовец.

Он добавил, что враг активно использует особенности рельефа – многочисленные здания, густую растительность, а также погодные условия (дождь, туман и сильный ветер), когда применение дронов для обнаружения пехоты существенно усложнено.

Также Машовец рассказал с какими проблемами сталкивается РФ.

«Очевидно, что командование российского УВ «Запад» имеет очень четкий и недвусмысленный приказ — в ближайшее время привести неадекватные заявления своих «высших чиновников», сделанные ими несколько раньше, относительно «захвата Купянска и его зачистки от небольших групп украинской пехоты», в соответствии с реальностью. Однако главная оперативная проблема для российского командования УВ «Запад», в этом смысле, состоит в том, что, кроме задачи, возложенной на него на Купянском направлении, она, очевидно, имеет достаточно «незапланированную» и «нештатную» проблему на Лиманском направлении, которая требует собственного срочного решения. Очевидно, что то и другое достаточно плохо «стыкуются», — подчеркнул аналитик.

Он констатирует: «штурм Купянска» обычным способом (т.е. постепенным и медленным накоплением малых штурмовых пехотных групп) идет не очень успешно. В том числе, когда их периодически и довольно существенно зачищают.

«При таких условиях, чтобы поддерживать высокий темп инфильтрации своей штурмовой пехоты в течение довольно длительного времени, командование 1-й ТА и той части сил 6-й ЗВА, которая взаимодействует с ней на Купянском направлении, должно иметь много этой пехоты, причем значительно больше, чем у них есть сейчас. Второй фактор заключается в том, что российская 1-я ТА пока не может быстро и эффективно взять под свой постоянный контроль даже восточную часть Купянска («Заосколье»). Соответственно, выделение каких-либо значительных сил из ее состава для действий (усиления) в операционной зоны УВ «Север», например на Южно-Слобожанском (Волчанском) направлении, как это ранее практиковало российское командование, также достаточно сложно. Все, что было более или менее боеспособным из категории «резерв» УВ «Запад», очевидно, недавно поехало под Лиман для стабилизации и остановки украинской «Вивальди». В этом смысле «застревание» войск 1-й ТА в боях за Купянск оказывает непосредственное влияние на ситуацию во всем северо-восточном «углу» Харьковской области. Ведь воображаемый российским командованием там «котёл», а также остро желаемый им прорыв в направлении Приколотного и Белого Колодца, решительно не хотят совпадать с реальностью», — подытожил Машовец.