По медучреждению и жилому комплексу в Харькове ударила РФ: есть пострадавшие
Утром 20 ноября РФ начала обстреливать Харьков. Все удары пришлись по Шевченковскому району.
Первый «прилет» зафиксировали около 04:22. Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по медицинскому учреждению. Также известно о четырех пострадавших.
«Выбито более 50 окон. Обследование места обстрела продолжается», – добавил Терехов.
Еще один удар был около 05:55. На этот раз враг атаковал жилой комплекс – также в Шевченковском районе.
«Повреждены пять автомобилей на парковке возле жилого комплекса и остекление окон первого этажа многоквартирного дома», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.