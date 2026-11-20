Утром 20 ноября РФ начала обстреливать Харьков. Все удары пришлись по Шевченковскому району.

Первый «прилет» зафиксировали около 04:22. Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по медицинскому учреждению. Также известно о четырех пострадавших.

«Выбито более 50 окон. Обследование места обстрела продолжается», – добавил Терехов.

Еще один удар был около 05:55. На этот раз враг атаковал жилой комплекс – также в Шевченковском районе.

«Повреждены пять автомобилей на парковке возле жилого комплекса и остекление окон первого этажа многоквартирного дома», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.