Live
  • Вт 13.10.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.96
  • EUR 50.24

ЗСУ намагаються зачистити ділянку від Дворічної до Куп’янська – Машовець

Фронт 22:39   13.10.2026
Оксана Якушко
ЗСУ намагаються зачистити ділянку від Дворічної до Куп’янська – Машовець

ЗСУ хочуть витіснити росіян за Оскіл – поточну ситуацію на фронтах Харківщини оцінив військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE.

«На Вовчанському, воно ж Харківський напрямок, противник намагається пробитися в район Білого Колодязя як з боку Вовчанська, так і з боку його вклинення в районі Мілового та Артільного. Очевидно, командування угруповання військ «Північ» противника намагається зрізати північно-східну частину Харківської області. В ідеалі вони хотіли би вийти на річку Сіверський Донець у цьому районі. Зараз бої йдуть південніше Вовчанська», — зазначив Машовець.

ЗСУ провели кілька контратак у районі Вовчанських Хуторів, але росіяни мають там вклинення. Сенс цих зусиль теж очевидний: командування противника перегрупувало сили на цьому напрямку, пояснює військовий оглядач, і тепер частина сил зосереджена на напрямку на Білий Колодязь.

«Продовжуються бої на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. ЗСУ ведуть бої у південній частині плацдарму 6-ї військової армії противника, намагаються ліквідувати його, тобто повністю від Дворічної до Куп’янська зачистити цю ділянку. Тобто в районі від Голубівки до Дворічної витіснити супротивника за Оскіл. За ідеєю, це має суттєво полегшити становище у західній частині Куп’янська для ЗСУ, підвищити стійкість, виключити проникнення противника, інфільтрацію його малих піхотних груп у західну частину Куп’янська», – пояснив Машовець.

У районі Куп’янська ЗСУ веде бої у напрямку Піщаного, Курилівки, Куп’янська-Вузлового. Противник же веде у бої за Ківшарівку, вони намагаються наростити кількість штурмової піхоти в районі Кучерівки, Петропавлівки – це так зване “Заоскольє”, східна частина Куп’янська.

«Ситуація там досить складна для ЗСУ, бо росіяни мають численні групи інфільтрації вже у бойових порядках наших передових підрозділів. І у ЗСУ просто не вистачає сил і засобів проводити пошуково-рейдові дії для регулярного виявлення та знищення росіян», – зазначив військовий оглядач.

Росіяни також намагаються закріпитися у районах із забудовою, хоча вона переважно зруйнована.

Тривають бої на Борівському та на Лиманському напрямку.

«Насправді передові підрозділи російських військ знаходяться лише за 1 км від Борівської Андріївки на північному заході. А їхня група, яка там інфільтрувалася в одній із посадок, біля дороги між Боровою і Богуславкою, контролює лише одну посадку», — розповів Машовець.

Читайте також: Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Режим вибухів у Харкові та підозра військовому ТЦК – підсумки 13 жовтня
Режим вибухів у Харкові та підозра військовому ТЦК – підсумки 13 жовтня
13.10.2026, 23:05
Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві
Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві
13.10.2026, 21:12
Як 14 жовтня будуть вимикати світло у Харкові й області: графік
Як 14 жовтня будуть вимикати світло у Харкові й області: графік
13.10.2026, 20:35
Дощ і туман, вдень тепло. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області
Дощ і туман, вдень тепло. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області
13.10.2026, 20:06
Перші хвилини після удару по будинку в Холодногірському районі (відео)
Перші хвилини після удару по будинку в Холодногірському районі (відео)
13.10.2026, 16:27
Наслідки російських обстрілів прибирають у Холодногірському районі Харкова
Наслідки російських обстрілів прибирають у Холодногірському районі Харкова
13.10.2026, 19:32

Новини за темою:

13.10.2026
Удар РФ по групі цивільних у Куп’янську: людей вели до газогону (відео)
13.10.2026
РФ вдарила по колоні цивільних під час «евакуації» з Куп’янська – ЗСУ
12.10.2026
Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
11.10.2026
ISW: СОУ просунулися на Борівському напрямку, а РФ все ще “оточує” ЗСУ
11.10.2026
Ворог намагався прорватися на Харківщині 11 разів: де було складніше


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ЗСУ намагаються зачистити ділянку від Дворічної до Куп’янська – Машовець», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 22:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ хочуть витіснити росіян за Оскіл: поточну ситуацію на фронтах Харківщини оцінив військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE.".