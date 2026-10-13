ЗСУ намагаються зачистити ділянку від Дворічної до Куп’янська – Машовець

ЗСУ хочуть витіснити росіян за Оскіл – поточну ситуацію на фронтах Харківщини оцінив військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE.

«На Вовчанському, воно ж Харківський напрямок, противник намагається пробитися в район Білого Колодязя як з боку Вовчанська, так і з боку його вклинення в районі Мілового та Артільного. Очевидно, командування угруповання військ «Північ» противника намагається зрізати північно-східну частину Харківської області. В ідеалі вони хотіли би вийти на річку Сіверський Донець у цьому районі. Зараз бої йдуть південніше Вовчанська», — зазначив Машовець.

ЗСУ провели кілька контратак у районі Вовчанських Хуторів, але росіяни мають там вклинення. Сенс цих зусиль теж очевидний: командування противника перегрупувало сили на цьому напрямку, пояснює військовий оглядач, і тепер частина сил зосереджена на напрямку на Білий Колодязь.

«Продовжуються бої на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. ЗСУ ведуть бої у південній частині плацдарму 6-ї військової армії противника, намагаються ліквідувати його, тобто повністю від Дворічної до Куп’янська зачистити цю ділянку. Тобто в районі від Голубівки до Дворічної витіснити супротивника за Оскіл. За ідеєю, це має суттєво полегшити становище у західній частині Куп’янська для ЗСУ, підвищити стійкість, виключити проникнення противника, інфільтрацію його малих піхотних груп у західну частину Куп’янська», – пояснив Машовець.

У районі Куп’янська ЗСУ веде бої у напрямку Піщаного, Курилівки, Куп’янська-Вузлового. Противник же веде у бої за Ківшарівку, вони намагаються наростити кількість штурмової піхоти в районі Кучерівки, Петропавлівки – це так зване “Заоскольє”, східна частина Куп’янська.

«Ситуація там досить складна для ЗСУ, бо росіяни мають численні групи інфільтрації вже у бойових порядках наших передових підрозділів. І у ЗСУ просто не вистачає сил і засобів проводити пошуково-рейдові дії для регулярного виявлення та знищення росіян», – зазначив військовий оглядач.

Росіяни також намагаються закріпитися у районах із забудовою, хоча вона переважно зруйнована.

Тривають бої на Борівському та на Лиманському напрямку.

«Насправді передові підрозділи російських військ знаходяться лише за 1 км від Борівської Андріївки на північному заході. А їхня група, яка там інфільтрувалася в одній із посадок, біля дороги між Боровою і Богуславкою, контролює лише одну посадку», — розповів Машовець.