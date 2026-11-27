Харків 27 листопада безперервно атакували російські дрони: у місті численні «прильоти». У ХАІ повідомили про наслідки атаки, що сталася напередодні. У ЗСУ поділилися подробицями про «Ведмежий капкан» для окупантів. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Харків провів п’ятницю в стані повітряної тривоги. Монітори попереджали про ударні безпілотники, що залітали в місто з різних боків. Зранку FPV влучив по АЗС у Шевченківському районі. За даними прокуратури, гострого стресу зазнали троє людей. Терехов інформував ще про низку влучань. Зокрема, в Київському районі «ланцет» вдарив по багатоповерхівці. Ще один дрон прилетів по гаражному кооперативу.

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Місто атакували безпілотниками та РСЗВ. Виникли пожежі. ДСНС повідомила: знайшли тіло загиблої жінки. Ще шестеро людей постраждали.

Понад 200 працівників ХАІ разом зі студентами були в укриттях, коли по вишу влучив російський безпілотник. Подробицями в етері «Суспільного» поділився ректор університету Олексій Литвинов. Він розповів: через атаку напередодні постраждали четверо співробітників. Вони не встигли спуститися в підземелля. Важких поранених немає, більшість уже виписали з лікарень. Корпус, який зазнав пошкоджень, можливо відновити. Проте втрачені кілька експонатів музею історії ХАІ.

У ЗСУ прокоментували події на Великобурлуцькому напрямку. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов пояснив: окупанти так поспішали звітувати про успіхи та «Вовчанський котел», що розкрили оборонцям усі свої плани. У результаті російська операція «Медвежий угол» зіткнулася із зустрічними діями Сил оборони. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок операції «Ведмежий капкан», яку провели штурмовики «CODE 9.2», звільнені 14 населених пунктів. Йдеться про прикордоння на північному сході області.

Святкові заходи до Різдва та Нового року розпочнуться в Харкові наступного тижня. Перші призначені на 4 грудня. Програма триватиме до 11 січня. Традиційно концерти, театралізовані програми, фольклорні свята та виставки пройдуть у метро. Святковими локаціями обрали станції «Історичний музей», «Ярослава Мудрого» та «Університет».

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