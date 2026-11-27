Російському військовослужбовцю із позивним “Ураган” заочно повідомили про підозру. Слідство встановило, що під час окупації Ізюмського району окупант катував, а згодом убив двох місцевих мешканців – вітчима та його пасинка.

Як повідомили в обласній прокуратурі, російський військовослужбовець, родом з Луганська, разом з іншими окупантами затримував місцевих жителів, щоб отримати інформацію про учасників АТО/ООС, тероборону та проукраїнсько налаштованих громадян.

Зокрема, за версією слідства, 5 вересня 2022 року підозрюваний разом із п’ятьма спільниками приїхав до будинку 49-річного чоловіка у селі Діброва Ізюмського району. Чоловік проживав там із родиною. Окупанти зв’язали йому руки, одягли на голову мішок і силоміць заштовхали в мікроавтобус із позначкою «Z». Із сусіднього будинку вони так само викрали його 21-річного пасинка.

Обох затриманих доставили до “карцера”, облаштованого в Ізюмському райуправлінні поліції, і кинули в камери ізолятора тимчасового тримання. «Ураган» із спільниками бив затриманих, катував електричним струмом і стріляв біля голови та ніг, імітуючи страту.

За три дні чоловіків відпустили. Однак увечері окупанти знову приїхали до будинку потерпілих. Вітчима та пасинка вивезли до лісу поблизу села Капітолівка, де “Ураган” розстріляв їх з автомата.

П’ятьох інших окупантів, причетних до злочину, ще не ідентифіковано.

Нагадаємо, 15 років в’язниці з конфіскацією майна отримав 39-річний уродженець Макіївки на Донеччині, який добровільно перейшов на бік ворога та воював на Харківському та Луганському напрямках.