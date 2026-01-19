Воював за РФ на Харківщині: полонений зрадник отримав вирок

15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 39-річний уродженець міста Макіївка Донецької області, який добровільно перейшов на бік ворога та воював на Харківському та Луганському напрямках.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у квітні торік фігурант підписав контракт з армією РФ. Його розподілили до військової частини 50333 на посаду командира розвідувального відділення.

«За місяць після укладання контракту зрадник вже облаштовував ворожі позиції на Луганщині. Головним завданням відділення під командуванням засудженого було створення та посилення укріпрайонів країни-агресорки, підтримка наступальних операцій та окупація українських територій», – зазначили в СБУ.

Потім засудженого перекинули на Куп’янщину, додали правоохоронці. Встановлено, що тут він продовжував брати участь у бойових діях проти підрозділів СОУ, супроводжував розвідувальні виходи, а також сприяв просуванню російських підрозділів у напрямку українських оборонних позицій.

«Жодних спроб ухилитися від проходження військової служби на ворога або добровільно здатися в полон чоловік не здійснював. Під час чергової спроби просування на Куп’янському відтинку фронту бойовик був взятий у полон українськими військовослужбовцями», – розповіли в СБУ.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).