«Выполнял приказ»: вирок окупанту за розстріл полонених під Вовчанськом 📹
Довічне ув’язнення отримав російський військовослужбовець Сергій Тужилов. Його визнали винним у вбивстві полонених воїнів ЗСУ під Вовчанськом.
Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, йдеться про 36-річного Сергія Тужилова (позивний «Алтай») – стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.
Встановлено, що Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Разом з іншими російськими військовими він зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
Відео: Харківська обласна прокуратура
«Під час штурму бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон. При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна», – заявили в СБУ.
Також фігурант обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв «периметр» під час розстрілів. Перед цим росіяни прив’язували потерпілих до стовпів і катували, додали правоохоронці.
«Цього разу Тужилов особисто взяв участь у злочині, попередньо узгодивши з «Котом» план розстрілу. Кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріли у потилицю», – зазначили в СБУ.
24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО під час звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і «Алтай», розповіли в прокуратурі.
«У суді він повторював: «Я человек военный, выполнял приказ». Але виконання очевидно злочинного наказу не виправдання. Це свідомий воєнний злочин», – підкреслив генпрокурор України Руслан Кравченко.
Відео: Руслан Кравченко
Суд визнав окупанта винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Йому призначили максимальне покарання – довічне позбавлення волі.
Читайте також: Привезла 6-річну дочку в Куп’янськ, де дитина була поранена: матір судитимуть
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Выполнял приказ»: вирок окупанту за розстріл полонених під Вовчанськом 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2026 в 14:38;