«Выполнял приказ»: вирок окупанту за розстріл полонених під Вовчанськом 📹

Суспільство 14:38   13.01.2026
Вікторія Яковенко
«Выполнял приказ»: вирок окупанту за розстріл полонених під Вовчанськом 📹 Фото: Владислав Абдула

Довічне ув’язнення отримав російський військовослужбовець Сергій Тужилов. Його визнали винним у вбивстві полонених воїнів ЗСУ під Вовчанськом.

Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, йдеться про 36-річного Сергія Тужилова (позивний «Алтай») – стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.

Встановлено, що Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Разом з іншими російськими військовими він зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

«Під час штурму бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон. При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна», – заявили в СБУ.

Також фігурант обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв «периметр» під час розстрілів. Перед цим росіяни прив’язували потерпілих до стовпів і катували, додали правоохоронці.

«Цього разу Тужилов особисто взяв участь у злочині, попередньо узгодивши з «Котом» план розстрілу. Кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріли у потилицю», – зазначили в СБУ.

24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО під час звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і «Алтай», розповіли в прокуратурі.

«У суді він повторював: «Я человек военный, выполнял приказ». Але виконання очевидно злочинного наказу не виправдання. Це свідомий воєнний злочин», – підкреслив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Відео: Руслан Кравченко

Суд визнав окупанта винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Йому призначили максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Автор: Вікторія Яковенко
