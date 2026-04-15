Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві вітчима: подробиці

Ввечері 13 квітня у селищі Покотилівка сталося вбивство, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час спільного застілля між учасниками виникла сімейна сварка. У ході конфлікту 39-річна жінка завдала вітчиму кілька ударів ножем. Отримані поранення виявилися несумісними з життям – 70-річний чоловік помер на місці», – розповіли правоохоронці.

Копи затримали жінку. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі фігурантці готуються обрати запобіжний захід.

Якщо провину доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

