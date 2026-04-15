Live

Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві вітчима: подробиці

Суспільство 16:13   15.04.2026
Вікторія Яковенко
Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві вітчима: подробиці

Ввечері 13 квітня у селищі Покотилівка сталося вбивство, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час спільного застілля між учасниками виникла сімейна сварка. У ході конфлікту 39-річна жінка завдала вітчиму кілька ударів ножем. Отримані поранення виявилися несумісними з життям – 70-річний чоловік помер на місці», – розповіли правоохоронці.

Копи затримали жінку. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі фігурантці готуються обрати запобіжний захід.

Якщо провину доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

женщину на Харьковщине подозревают в убийстве отчима
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці розслідують вбивство. Тіло жінки виявили копи під час перевірки мікроавтобуса. У злочині підозрюють її зятя, повідомляли в облпрокуратурі.

Читайте також: Хвиля зачепінгу в регіоні: шукають, хто небезпечно катається на електричках

Популярно
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА
Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА
15.04.2026, 15:39
Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві вітчима: подробиці
Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві вітчима: подробиці
15.04.2026, 16:13
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
Хвиля зачепінгу в регіоні: шукають, хто небезпечно катається на електричках
Хвиля зачепінгу в регіоні: шукають, хто небезпечно катається на електричках
15.04.2026, 15:04
Наркобізнес накрили у Харкові: його «кришував» поліцейський – прокуратура
Наркобізнес накрили у Харкові: його «кришував» поліцейський – прокуратура
15.04.2026, 14:20

Новини за темою:

15.04.2026
Чоловік задушив тещу на Харківщині, тіло ховав 1,5 роки – слідство (фото)
08.04.2026
П’яна сварка у Вербну неділю завершилася трагічно: інцидент на Харківщині
21.03.2026
Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури
12.03.2026
Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти
13.03.2026
Сьогодні 13 березня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві вітчима: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 16:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 13 квітня у селищі Покотилівка сталося вбивство, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".