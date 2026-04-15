Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві вітчима: подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
Ввечері 13 квітня у селищі Покотилівка сталося вбивство, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Під час спільного застілля між учасниками виникла сімейна сварка. У ході конфлікту 39-річна жінка завдала вітчиму кілька ударів ножем. Отримані поранення виявилися несумісними з життям – 70-річний чоловік помер на місці», – розповіли правоохоронці.
Копи затримали жінку. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі фігурантці готуються обрати запобіжний захід.
Якщо провину доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці розслідують вбивство. Тіло жінки виявили копи під час перевірки мікроавтобуса. У злочині підозрюють її зятя, повідомляли в облпрокуратурі.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вбивство, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 16:13;