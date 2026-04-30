Жінка на Харківщині вбила співмешканця – поліція з’ясувала, що сталося

У Кегичівському районі внаслідок побутової сварки чоловік отримав смертельне ножове поранення. Правоохоронці вважають що до вбивства причетна його співмешканка.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 29 квітня від медиків отримали повідомлення про виявлення тіла 38-річного чоловіка з ножовим пораненням на території будинку.

«До скоєння злочину причетна співмешканка загиблого. Попередньо з’ясовано, що під час побутового конфлікту, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння і після отриманого удару в обличчя, завдала чоловікові ножового поранення в область тулуба. Від отриманих травм потерпілий помер на місці», – зазначили правоохоронці.

Фігурантку затримали. Їй готуються повідомити про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

