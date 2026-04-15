Чоловік задушив тещу на Харківщині, тіло ховав 1,5 роки – слідство (фото)

Події 12:35   15.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці розслідують вбивство. Тіло жінки виявили копи під час перевірки мікроавтобуса. У злочині підозрюють її зятя.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, трагедія сталася у листопаді 2024 року у селищі Велетень Чугуївського району.

«Між 46-річним чоловіком та його тещею, яка проживала разом із ним, виник словесний конфлікт на ґрунті тривалих неприязних відносин. Під час сварки зловмисник вдарив кілька разів потерпілу кулаками по голові, а коли жінка впала на підлогу – продовжив побої, а згодом задушив її», – з’ясували правоохоронці.

Чоловік помістив тіло тещі в пакет і переніс до сараю на подвір’ї. Там він зберігав труп майже півтора року, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

До поліції із заявою про зникнення звернулася знайома вбитої, яка тривалий час не бачила жінку.

«У квітні 2026 року чоловік, дізнавшись, що правоохоронці планують провести огляд домоволодіння, запанікував. Аби позбутися доказів залучив знайомого, який іноді допомагав родині по господарству та не був обізнаний про вміст пакету, який його попросили винести з сараю. Сприймаючи це як звичайну допомогу в побутових справах, він допоміг завантажити пакет до мікроавтобуса, щоб вивезти та викинути його», – зазначили правоохоронці.

Проте дорогою копи зупинили автівку для перевірки – під час огляду і виявили труп, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у вбивстві. Наразі він знаходиться у СІЗО.

