Літня жінка в Харкові з ножем напала на незнайомців – прокуратура
У Харкові судитимуть 62-річну харків’янку. Слідство вважає, що вона намагалася вбити незнайомців, бо безпідставно думала, що її обікрали.
Подія сталася 15 лютого, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Протягом дня жінка випивала у себе вдома. За даними правоохоронців, вона взяла ніж і вирушила за адресою, де, на її переконання, мешкали «винуватці».
«Двері відчинили 25-річний чоловік та його 27-річна співмешканка. Попри те, що люди були їй зовсім незнайомі, пенсіонерка влаштувала сварку та почала вимагати повернути майно. Після цього жінка нанесла чоловіку два удари ножем в ногу. Коли він спробував захиститися і гукнув дівчині тікати, нападниця стрімко переключилася на неї та поранила її у живіт», – розповіли в прокуратурі.
Потерпілі намагалися сховатися у квартирі, але жінка забігла слідом за ними, додали правоохоронці. Поранений чоловік зміг вихопити з її рук ніж. Напад припинив небайдужий мешканець будинку.
Пенсіонерку затримали та повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі вона перебуває у СІЗО.
Правоохоронці вже передали справу до суду.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Літня жінка в Харкові з ножем напала на незнайомців – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 16:44;