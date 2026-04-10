Літня жінка в Харкові з ножем напала на незнайомців – прокуратура

У Харкові судитимуть 62-річну харків’янку. Слідство вважає, що вона намагалася вбити незнайомців, бо безпідставно думала, що її обікрали.

Подія сталася 15 лютого, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Протягом дня жінка випивала у себе вдома. За даними правоохоронців, вона взяла ніж і вирушила за адресою, де, на її переконання, мешкали «винуватці».

«Двері відчинили 25-річний чоловік та його 27-річна співмешканка. Попри те, що люди були їй зовсім незнайомі, пенсіонерка влаштувала сварку та почала вимагати повернути майно. Після цього жінка нанесла чоловіку два удари ножем в ногу. Коли він спробував захиститися і гукнув дівчині тікати, нападниця стрімко переключилася на неї та поранила її у живіт», – розповіли в прокуратурі.

Потерпілі намагалися сховатися у квартирі, але жінка забігла слідом за ними, додали правоохоронці. Поранений чоловік зміг вихопити з її рук ніж. Напад припинив небайдужий мешканець будинку.

Пенсіонерку затримали та повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі вона перебуває у СІЗО.

Правоохоронці вже передали справу до суду.

