Чоловік поранив ножем військових ТЦК у Харкові

Чоловік, що напав з ножем на військових ТЦК, отримав підозру, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів: чоловік, побачивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК. Він завдав потерпілим непроникаючих ножових порізів голови та тулуба.

Поліціянти затримали нападника – 31-річного місцевого мешканця.

Зловмиснику повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, що виконує громадський обов’язок.

Наразі суд вирішує питання щодо того, щоб тримати агресивного ухилянта до процесу під вартою.