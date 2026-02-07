Чоловік поранив ножем військових ТЦК у Харкові
Чоловік, що напав з ножем на військових ТЦК, отримав підозру, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів: чоловік, побачивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК. Він завдав потерпілим непроникаючих ножових порізів голови та тулуба.
Поліціянти затримали нападника – 31-річного місцевого мешканця.
Зловмиснику повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, що виконує громадський обов’язок.
Наразі суд вирішує питання щодо того, щоб тримати агресивного ухилянта до процесу під вартою.
Читайте також: Нарколабораторію з мільйонними прибутками викрили на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: военнослужащий, ніж, напад, Нацполіція, поранення, тцк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловік поранив ножем військових ТЦК у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2026 в 14:54;