Шпигував для РФ і Білорусі: підозрюють військового на Харківщині

На Харківщині СБУ затримала агента, який, за даними слідства, одночасно працював на ФСБ РФ та розвідку прикордонної служби Білорусі.

Правоохоронці кажуть, фігурант – військовослужбовець із підрозділу Сил безпілотних систем.

“Перебуваючи на посаді оператора БпЛА, він “зливав” ворогу дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні. Далі агент за вказівкою ворожих спецслужбістів перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів ЗСУ, які здійснюють евакуацію поранених та доставляють боєприпаси на Ізюмському напрямку”, – встановили в СБУ.

Проте, додали правоохоронці, замість виконання службових завдань на передовій, фігурант збирав дані про дислокацію та плани бойових операцій суміжних підрозділів українських військ.

“Одночасно він накопичував для ворога відомості про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів Сил оборони. Після виконання агентурних завдань фігурант сподівався втекти до рф через лінію фронту, де його мали зустрічати російські спецслужбісти”, – з’ясували в СБУ.

Однак українські правоохоронці спрацювали на випередження і задокументували підривну діяльність ймовірного агента. Фігуранта затримали за місцем його перебування на Харківщині.

Під час обшуків у нього вилучили два смартфони із доказами, додали в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру у держзраді. Зараз він перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.